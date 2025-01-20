Yasadışı motosiklet yarışına jandarma engeli: 102 farklı maddeden 326 bin lira ceza | Video
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yasadışı motosiklet yarışına katılan sürücülere ceza yağdı. Sürücülere, 102 farklı maddeden 326 bin 499 lira idari para cezası uygulanırken 20 motosiklet otoparka çekildi.
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