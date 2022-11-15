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OTOMATİK OYNAT
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Yavru filin muhabiri güldürdüğü video internette viral oldu | Video 15.11.2022 | 17:50
00:41
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Bakırköy'de 'Narko Dar Alan' uygulaması | Video 08.11.2022 | 14:29
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Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin kaza anı kamerada | Video 15.11.2022 | 11:49
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Patronunun 8 milyon lirasını çalıp böyle kaçtı | Video 15.11.2022 | 14:55
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Mermer ocağına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı: 2 tutuklama | Video 15.11.2022 | 15:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi yemeğine katıldı | Video 15.11.2022 | 13:44
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2 milyonluk Forex vurgunu operasyonu: 17 gözaltı | Video 15.11.2022 | 12:13
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Mersin'de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video 15.11.2022 | 10:04
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Gaziantep'te, 2 kişinin parasını gasbeden şüpheli tutuklandı | Video 15.11.2022 | 10:04
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Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı | Video 15.11.2022 | 11:04
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Aracıyla geçerken sarkıntılık yapan şahsa kalaslarla saldırdılar | Video 15.11.2022 | 11:04
Kenya’da yavru filin, vahşi yaşam hakkında haber yaptığı sırada muhabiri hortumuyla rahatsız edip güldürdüğü video internette viral oldu.