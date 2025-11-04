Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video
04.11.2025 | 11:04
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen kadına bisiklet çarptı. Kazada yaya yaralanırken bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.
