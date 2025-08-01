Yaya geçidine park edilen otomobilin üzerinden atlayan yaya kamerada | Video
Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaya geçidine park eden sürücüye tepki göstererek aracın üstünden geçen yayanın görüntüleri araç kamerasına yansıdı.
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