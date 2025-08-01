Yaya geçidine park edilen otomobilin üzerinden atlayan yaya kamerada | Video 01.08.2025 | 16:17 Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaya geçidine park eden sürücüye tepki göstererek aracın üstünden geçen yayanın görüntüleri araç kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaya, yaya geçidine park edilen bir otomobilin üzerinden geçti. Yayanın sıra dışı tepkisi araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, olayla ilgili inceleme başlattı.