Video Yaşam Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video
12.08.2025 | 09:48

Adana'da tırın içindeki yedek yakıt bidonunda değeri 4 milyon 470 bin TL olan 149 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin-Tarsus-Gaziantep-Adana (TAG) otoyolunda bir tırı durdudu. Tırda gümrük kaçağı olduğu bilgisine ulaşan polis, aracı aramaya başladı. Yapılan arama çalışmasında yedek yakıt bidonunun içerisine zulalanmış 149 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefonların piyasa değerinin 4 milyon 470 bin TL olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan aracı sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karısına çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
