Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video
Adana'da tırın içindeki yedek yakıt bidonunda değeri 4 milyon 470 bin TL olan 149 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan aracı sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karısına çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yedek yakıt bidonunda 4 milyon TL değerinde kaçak telefon çıktı | Video 12.08.2025 | 09:48
