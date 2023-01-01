Yeni yıla operasyonla başladılar | Video

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Uyuşturucu madde satıcılarını seri operasyonlarla yıldıran Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri yeni yıla da operasyonla başladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir uyuşturucu satıcısı, yarım kilograma yakın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.
Adreste yapılan aramalarda 335 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, sekiz gram Metamfetamin maddesi, 12 uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.