Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim aracın içinde ölü bulundu | Video
Yenidoğan çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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