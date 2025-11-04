Video Yaşam Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video

Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video

04.11.2025 | 11:04

İstanbul Beylikdüzü’nde iki kadın arasında çıkan yol verme tartışmasında ortalık karıştı. Birbirine giren kadınları çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kadınların arasında Kavgaya döndü. Kadınlardan biri, diğerinin arabasına girerek diğer sürücüye saldırırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Öfkesini atamayan kadın, giden aracı da tekmelerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 01:44
Şanlıurfa'da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.11.2025 | 11:10
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 00:35
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 04.11.2025 | 11:04
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 02:16
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 04.11.2025 | 11:04
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 00:49
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 04.11.2025 | 11:04
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 00:56
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2025 | 11:03
Adana’daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 00:44
Adana'daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 04.11.2025 | 10:02
Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video 00:44
Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video 04.11.2025 | 09:59
Hatay’da sokak ortasındaki silahlı çatışmaya 7 tutuklama | Video 03:07
Hatay'da sokak ortasındaki silahlı çatışmaya 7 tutuklama | Video 04.11.2025 | 09:59
Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada! Otomobil markete daldı, 4 kişi yaralandı | Video 01:06
Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada! Otomobil markete daldı, 4 kişi yaralandı | Video 04.11.2025 | 09:44
Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video 00:51
Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video 04.11.2025 | 09:23
Antalya’da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi | Video 01:30
Antalya’da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi | Video 04.11.2025 | 09:19
Eyüpsultan’da sokağa dalan vinç dehşet saçtı! Mahalleli sokağa döküldü | Video 05:06
Eyüpsultan'da sokağa dalan vinç dehşet saçtı! Mahalleli sokağa döküldü | Video 04.11.2025 | 08:35
İstanbul güne yoğun sisle uyandı | Video 01:49
İstanbul güne yoğun sisle uyandı | Video 04.11.2025 | 08:46
Bayılan epilepsi hastasının telefonunu böyle çaldı | Video 03:45
Bayılan epilepsi hastasının telefonunu böyle çaldı | Video 03.11.2025 | 16:28
Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu | Video 01:53
Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu | Video 03.11.2025 | 16:22
Balıkesir Sındırgı’daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da hissedildi | Video 02:14
Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi | Video 03.11.2025 | 16:22
Arızalanan raylı kapı öğrencilerin hayatına mal olacaktı | Video 01:58
Arızalanan raylı kapı öğrencilerin hayatına mal olacaktı | Video 03.11.2025 | 15:23
Beşiktaş’taki tarih fışkıran kazı alanı göle döndü | Video 02:56
Beşiktaş'taki tarih fışkıran kazı alanı göle döndü | Video 03.11.2025 | 13:50
Motosikletinin saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar kamerada | Video 00:13
Motosikletinin saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar kamerada | Video 03.11.2025 | 13:50
36 ilde ’Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği’ operasyonu: 86 gözaltı | Video 01:06
36 ilde 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' operasyonu: 86 gözaltı | Video 03.11.2025 | 13:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY