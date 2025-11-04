Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 04.11.2025 | 11:04 İstanbul Beylikdüzü’nde iki kadın arasında çıkan yol verme tartışmasında ortalık karıştı. Birbirine giren kadınları çevredeki vatandaşlar ayırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iki kadın arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kadınların arasında Kavgaya döndü. Kadınlardan biri, diğerinin arabasına girerek diğer sürücüye saldırırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Öfkesini atamayan kadın, giden aracı da tekmelerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.