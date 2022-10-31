Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti | Video

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu minibüsünün, asfaltlama çalışması yapan işçi Hakan Bulut'a (23) çarparak ölümüne neden olduğu kaza; bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adnan Türk'ün kullandığı minibüsün Hakan Bulut'u, çarptıktan sonra sürüklediği görülüyor.