Video Yaşam Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı | Video
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı | Video

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı | Video

01.05.2023 | 13:12

Afyonkarahisar’da yaya yolundan geçen bir genç kız otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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Kaza, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvardaki yaya yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.A.'yı fark etmeyen N.A., idaresindeki otomobili ile çarptı. Genç kız çarpmanın etkisi ile yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulans ile E.A., Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kaza esnasında çevrede büyük panik yaşanırken, sürücü N.A., ise ifade alınmak üzere karayolu götürüldü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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