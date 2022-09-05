Yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı | Video

İZMİT'te, belediye halk otobüsü sürücüsü, yolun ortasındaki kaplumbağayı görünce aracı durdurarak, kaplumbağayı alıp yolun kenarına bıraktı. O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmit Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünün sürücüsü, Gündoğdu Mahallesi'nden geçtiği sırada yolun ortasındaki kaplumbağayı gördü. Otobüs sürücüsü Yılmaz Bozdağı, otobüsü durdurdu. Araçtan inen Yılmaz Bozdağı yoldan aldığı kaplumbağayı yolun kenarındaki yeşil alana bırakarak, hayvanı ezilmekten kurtardı. O anlar otobüsün kameralarına yansırken, belediyenin sosyal medyasında paylaşılan görüntüleri izleyenler sürücünün davranışını takdir etti.