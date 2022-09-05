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OTOMATİK OYNAT
00:46
Yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı | Video 05.09.2022 | 12:28
00:09
Düğün magandaları suçüstü yakalandı | Video 05.09.2022 | 12:37
01:11
Eşine miras şakası yaptı, görüntüler milyonlarca kez izlendi | Video 05.09.2022 | 12:10
01:58
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Kapı göbeğini patlatıp 2 çelik kasayı soydular | Video 05.09.2022 | 11:48
02:02
21 aracı soyan çete üyeleri AVM’de yakalandı | Video 05.09.2022 | 11:45
00:18
Şehir magandası kısa sürede yakalandı | Video 05.09.2022 | 11:44
01:39
Kayseri’de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 11:29
03:53
Amasra’da yangın; 2 kafe ve 3 büfe küle döndü | Video 05.09.2022 | 11:16
02:44
Sancaktepe'de üzerinde baz istasyonu olan çatıda yangın | Video 05.09.2022 | 10:24
00:25
Roma dönemine ait 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi | Video 05.09.2022 | 10:50
01:00
İstanbul'da zehir tacirine suçüstü | Video 05.09.2022 | 10:34
01:15
Kaputa oturup öndeki otomobili ayaklarıyla böyle ittiler | Video 05.09.2022 | 10:25
11:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.09.2022 | 10:31
01:40
Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 05.09.2022 | 10:06
01:01
Bolu’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı | Olay yerinden ilk görüntüler... 05.09.2022 | 10:37
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Esenyurt'ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada | Video 05.09.2022 | 10:06
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Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 05.09.2022 | 09:27
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Şişli'de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu | Video 05.09.2022 | 09:27
İZMİT'te, belediye halk otobüsü sürücüsü, yolun ortasındaki kaplumbağayı görünce aracı durdurarak, kaplumbağayı alıp yolun kenarına bıraktı. O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.