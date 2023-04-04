Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 100 metreyi buldu | Video
Artvin'de yapımı tamamlanarak 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde su yüksekliği 100 metre oldu. Barajın temelinden itibaren son hali, time lapse tekniğiyle görüntülendi.
Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibariyle 183 milyon metreküpe, su seviyesi 502 kotuna, su yüksekliği de 100 metreye ulaştı. Büyük kısmı su altında kalan eski ilçe merkezinde, güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya girişine izin verilmiyor. Yol, beton bariyer konularak ve toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı. Yusufeli'nin yeni yerleşim yerini, Artvin-Erzurum kara yoluna bağlayan yol da eski ilçe merkezinde su altında kaldı. Yeni ilçe merkezine ulaşım, Yusufeli Merkez viyadüğünün inşası bitene kadar Sarıgöl-Öğdem güzergahından sağlanacak.
Öte yandan barajın temelinden itibaren bugüne kadar yapılan çalışma ve su tutma işlemi time lapse tekniğiyle 55 saniyede görüntülendi.
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