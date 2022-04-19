Video Yaşam Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü | Video
Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü | Video

Yüzlerce kamera incelendi, büyük terör eylemini kurulan özel ekip çözdü | Video

19.04.2022 | 13:24

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Kocaeli’de PKK/ PYD terör örgütü adına sansasyonel eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen H.Y. isimli yabancı uyruklu terörist; Kocaeli Istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/PYD'nin kentte eylem hazırlığı içerisinde olduğunun bilgisi üzerine, titiz bir çalışma başlattı. Terör ve istihbarat birimlerinden özel bir ekip oluşturularak, şehir merkezindeki tüm kamera görüntülerini inceledi.

HALK OTÜBÜSÜNÜ HEDEF ALDI
Eylemcinin Kocaeli Belediyesi'ne ait halk otobüslerine yönelik saldırı arayışında olduğunun tespit edilmesi üzerine düğmeye basıldı ve H.Y. isimli yabancı uyruklu terörist yapılan operasyonla yakalandı

EYLEMİ PLANLAMIŞ
Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen terörist ifadesinde; "Suriye Rakka 'da PKK/ PYD terör örgütü içerisindeki sorumlu örgüt mensuplarının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştıklarını, Türkiye'de bulunduğu sürede kendi seçtiği yerlerin konumlarını ve araçların fotoğraflarını çekerek gönderilmesini, araçları yakmasını ve bu iş karşılığında para göndereceğini belirtmeleri üzerine Kocaeli Merkez Adnan Menderes Bulvarı civarındaki Halk otobüslerinin keşfini yaptığını ve keşif videosunu örgüt mensuplarına gönderdiğini*" kabul etti.

VİDEO BAŞINA DOLAR
Yakalanan terörist ayrıca "kendisine çekeceği her video karşılığında 1500 dolar, yakacağı her araç içinse 5000 dolar kazanacağının söylendiği, para teklifinin yalan olduğunu başta anlayamadığını, videoyu gönderdikten sonra gerçeği anladığında ve araç yakmayı reddettiğini, bunun üzerine terör örgütünün ailesini öldürmekle tehdit ettiğini" belirtti.

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