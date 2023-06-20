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Zıpkınla 100 kiloluk orkinos avladı | Video

Zıpkınla 100 kiloluk orkinos avladı | Video

20.06.2023 | 09:49

Çanakkale Boğazı açıklarında tüpsüz olarak zıpkınla 10 metre derinliğe dalış yapan eski milli sporculardan dalgıç Ozan Önen (43), 180 santimetre boyunda, 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı.

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Çanakkale'de balık avı malzemeleri satan işyerinin sahibi ve zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 17 Haziran tarihinde Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 10 metre derinlikte tüpsüz dalışla 180 santimetre boyunda, 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı. Nefes kesen av anını su altı kamerasıyla kaydeden Önen, orkinos balığıyla yaklaşık olarak 45 dakika mücadele ettiğini belirtti. Sonrasında orkinosun gücünü yitirdiğini ve kazananın kendisi olduğunu ifade eden Ozan Önen, "30 yıldır zıpkınla balık avı sporuyla ilgileniyorum. Milli takım seviyesine kadar yükseldim. Yurtdışında ülkemizi temsil ettim. Şuanda işlerimden kalan zamanlarda denize çıkıyorum. Birkaç gün önce 100 kilonun üzerinde bir balık avlamak daha nasip oldu. Daha önce 100 kilo üzeri 2 tane balık avlamıştım. Bir tanesi 2016 yılında, bir tanesi 2022 yılında avladım. Bu yılda birkaç gün önce avlamak nasip oldu. Mutlu ve gururluyum. Bu tarz balıkları, bu tarz irilikteki balıkları, herhangi bir yardımcı ekipman olmadan şamandıra sisteminden bahsediyorum. Avlayabilmek gerçekten çok zor. Tabiki şans faktörü de devreye giriyor. Ama yılların vermiş olduğu bir tecrübe de mevcut. Bu tarz büyük avlar yaptığım için nispeten daha kolay avlayabiliyorum" dedi.

Orkinosun avlanma sonrası kendilerini biraz uğraştırdığını belirten Ozan Önen, sözlerine şöyle devam etti: "Çok ciddi bir derinlik yoktu. Akıntı beni planlamadığım bir noktaya götürdü. 10 metrelik bir derinlikte hiçte beklemediğim anda karşıma çıktı. Soğukkanlı kalabildim. Atışı yapmadan 4-5 saniye önce gördüğüm için atış öncesinde avımı planladım. Ona uygun hareket ettim. Sanırım 40-45 dakika civarı bir zamanda balığı zapt etmeyi başardım."

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