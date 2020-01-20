Çok su içtikleri için her yıl 10 binden fazla deveyi katleden Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası!

Çok su içtikleri için her yıl 10 binden fazla deveyi helikopterden ateş açarak öldüren Avustralya'da yangın felaketinden sonra şimdi de dolu yağdı! Avustralya'nın başkenti Canberra, Victoria, Yeni Güney Galler ve Queensland bölgelerinde golf topu büyüklüğünde dolu yağdı.