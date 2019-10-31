ABD dünyaya duyurdu! İşte DEAŞ lideri Bağdadi'nin vurulduğu görüntüler
ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü açıklamıştı. Pentagon Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon görüntülerini paylaştı. İşte daha önce 7 kez öldürüldüğü duyurulan ve 8. kez öldürülen Bağdadi'ye yapılan operasyonun görüntüleri...
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