ABD dünyaya duyurdu! İşte DEAŞ lideri Bağdadi'nin vurulduğu görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü açıklamıştı. Pentagon Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon görüntülerini paylaştı. İşte daha önce 7 kez öldürüldüğü duyurulan ve 8. kez öldürülen Bağdadi'ye yapılan operasyonun görüntüleri...