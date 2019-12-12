Başkan Erdoğan: "240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ev sahibi olma şartlarını ve evlerin modellerinin nasıl olacağını ayrıntıları ile anlatan Başkan Erdoğan, "Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın artından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. Bu konutlar 2+1 brüt 75-85 metre kare ile, 3+1 brüt 100 metre kare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor." dedi.
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