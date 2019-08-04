Başkan Erdoğan İstanbul-İzmir Otoyolu'na ilişkin rakamları açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İstanbul-İzmir seyahatini konforlu hale getirmenin yanında yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunu du bu yolla birleştireceğiz. Maliyeti ne bunun 11 milyar dolar. Ülke ekonomisine yakıt ve zaman katkısı 3,5 milyar liradır. Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Bu otoyol Türkiye için her bakımdan kârlı bir projedir. Devletin kasasından bir şey çıkmıyor" dedi.