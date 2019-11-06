Başkan Erdoğan'dan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.
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