Başkan Erdoğan'dan İslam ülkelerine flaş çağrı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen İslam Ülkeleri Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Birlik olmak ve İslam coğrafyasının mazlum bölümlerini birlikte kalkındırmaktan söz eden Erdoğan, zulme karşı da tek yürek olmak gerektiğini aktardı. İşte Başkan Erdoğan'ın o konuşması!