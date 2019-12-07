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Başkan Erdoğan'dan İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar

07.12.2019 | 15:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Şehir üniversitesi tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Şehir Üniversitesi'nin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonrasında malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Hiçbir üniversitenin daha önce mülkiyet devri olmamıştır. Öksüz ve yetimin hakkını orada gözetmeksizin devir gerçekleştirdiler." dedi.

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