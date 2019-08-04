Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılışında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehir hastaneleri hakkındaki eleştirilerine sert tepki gösterdi. Erdoğan,"Kuru sıkı atmakla olmaz. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz adeta çağ atlatırken, birileri hala bu işlere çamur atarak kendine siyasi pay çıkarmaya çalışıyor. CHP'nin başındaki zatın yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Belki başkası yapsa cehaletine veririz. Bu işi ömrü hayatında böyle bir şey yapmamış hatta SSK hastanelerinde milleti rezil eden bir kişi yapınca insanın canı sıkılıyor. Neymiş şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş... Böyle diyor. Biz kendi cebimizden para vermiyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar zaman çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap işlet devret denir Bay Kemal. Şehir hastanelerinin nasıl modelle yapıldığından haberi yok" dedi