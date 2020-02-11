Başkan Erdoğan'dan Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yaşayan İnsan Hazineleri ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İdlib'de yapılan saldırıs sonrası; "Rejm belasını buldu ama yetmez saldırıların devamı gelecek" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan: "Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik" dedi.
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