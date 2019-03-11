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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kandil'e peşkeş çekilen paraların..."

Hakkari AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında Hakkari'ye verilen hizmetlerden bahsederek "Kandil'e peşkeş çekilen paraların sizin harcandığında şehrin ne kadar güzelleştiğini gördünüz. Belediye araçlarının terörirstlere mühimmat taşımak yerine sizler için çalıştığında aradaki farkı gördünüüz mü? Kimlik siyaseti yapanla eser siyaseti yapanların arasındaki farkı gördüğünüze inanıyorum. Ufacık çocukları Kandil'e kaçıranlardan hesap soruyor muyuz?" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kandil'e peşkeş çekilen paraların..."
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