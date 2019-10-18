Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil'in Kudüs şiirini okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nuri Pakdil'in Kudüs şiirini okuduğu klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
Hakkari Şemdinli'de Barış Pınarı Harekatına Destek Yürüyüşü 18.10.2019 | 15:11
21:07
05:23
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi saygıyla anılıyor 18.10.2019 | 15:03
11:32
PKK küçük yaştaki çocukları hedef alıyor 18.10.2019 | 15:00
05:15
CHP ve HDP saldırıya neden sessiz 18.10.2019 | 14:53
10:52
05:36
Askere destek veren millilere baskı! 18.10.2019 | 14:41
01:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil'in Kudüs şiirini okudu 18.10.2019 | 14:37
01:48
Komandolar Suriye'de Mayın ve EYP Taramasına Devam Ediyor! 18.10.2019 | 14:32
06:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar 18.10.2019 | 14:00
03:17
Sınırda son durum ne? Bölgede sessizlik hakim 18.10.2019 | 13:55
02:28
Diyarbakır'daki anne babaların evlat nöbetleri sürüyor 18.10.2019 | 12:37
01:18
Antalya dalış eğitiminde bir asker şehit! 18.10.2019 | 11:48
01:30
PKK/YPG Atatürk'ün evine saldırdı, CHP'den ses çıkmadı 18.10.2019 | 11:44
01:33
Teröristlerin kirli planı ortaya çıktı 18.10.2019 | 11:38
08:34
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek 18.10.2019 | 11:14
01:31
ABD basını mutabakatı böyle gördü! "Erdoğan'ın Trump'a karşı zaferi" 18.10.2019 | 11:18
00:29
Suriye Milli Ordusu'nun sesi güzel askeri Halid Marati şehit düştü 18.10.2019 | 10:30
06:05
PKK/YPG Atatürk'ün evine saldırdı, CHP'den ses çıkmadı 18.10.2019 | 01:37