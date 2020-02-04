Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan, "Ukrayna ile tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 8'inci toplantısını gerçekleştirdik. 7 anlaşma imzaladık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz yaklaşık 5 milyar dolar. Şimdi ise 2023 itibarıyla 10 milyar dolar gibi bir hedef belirledik" dedi. Esad rejiminin İdlib'deki hain saldırısıyla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "İdlib'teki saldırı ile ilgili sabahki olayı müteakiben biz yola çıktık ve ardından arkadaşlarımız hemen adımları attılar ve havan topları ve fırtına obüsleriyle tamamen alana girdiler ve kısa sürede de netice almaya başladılar. Hatta SİHA’lar da devredeydi. 76 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Bunlar tabi tespit edilenler" ifadelerini kullandı. İdlib operasyonunun bu şimdi ilk ayağı. Bunu biliyorsunuz cuma günü söyledim. Şimdi bu operasyon yapıldı ama bunlar demek ki şaka yaptığımızı zannediyorlar ama bugün yapılan operasyonların bunlara ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Rusya ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Bunu niye söylüyorum? Biliyorsunuz bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var. Bunlardan bir tanesi, özellikle de çok kararlı şekilde başlattığımız nükleer enerji meselemizdir ve rakam orada çok çok ciddidir" dedi.