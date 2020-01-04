Mehmetçiğin Libya'ya ne zaman gideceği ve görevinin detayları belli olmaya başladı... TSK, Libya'ya nasıl ve ne zaman gidecek?

TSK, Libya'ya kaç personelle gidecek? Mehmetçik Libya'ya nasıl gidecek? Mehmetçik Libya'da çatışmaya girecek mi? TBMM'de Libya Tezkeresi'nin oylanarak kabul edilmesinin ardından (TSK) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya ne zaman gideceğinin detayları belli olmaya başladı! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava , Deniz ve Kara unsurlarından oluşan yaklaşık 3 bin kişilik bir görev gücünün Libya'ya hareket etmesi bekleniyor! Mehmetçiğin Libya'ya ne zaman, nasıl ve kaç personelle gideceği ve sıcak çatışmaya girip girmeyeceği hakkındaki detaylarda ortaya çıkmaya başladı! A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, Mehmetçiğin (TSK) Libya'daki görevleri ve Libya misyonu ile ilgili yeni detayları canlı yayında aktardı...