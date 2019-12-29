Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da sınırın sıfır noktasında flaş açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Libya'nın askeri yardım talebine de değinen Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse, etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda bize bir görev verilirse bunu da yapmaya hazırız" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:39
02:51
Bakan Akar ve komutanlardan sınırın sıfır noktasında kritik ziyaret! 29.12.2019 | 10:06
02:58
06:17
01:31
01:08
Türkiye ekonomisi dengelendi, IMF görüşünü değiştirdi 28.12.2019 | 17:27
00:29
Murat Kekilli yerli otomobile şarkı yazdı: Türkiye'm ayağa kalk! 28.12.2019 | 17:24
02:25
MHP lideri Bahçeli'den 'Libya Tezkeresi' açıklaması 28.12.2019 | 17:06
01:59
Bakan Albayrak'tan Van'a özel teşekkür! 28.12.2019 | 15:12
01:09
"Leyla ile Mecnun" Külliye'de gala yapacak! 28.12.2019 | 13:55
00:55
04:40
2020 yılı Asgari Geçim İndirimi tutarları... İşsizlik maaşı nasıl alınır? 28.12.2019 | 13:38
03:01
02:38
Somali'deki kanlı saldırının amacı Türkiye'yi durdurmak mı? 28.12.2019 | 12:57
07:24
08:14
07:45
Sibel Aygün rüşvet skandalıyla ilgili konuştu: Okul bu işin kılıfı 28.12.2019 | 11:46
05:23
05:38
Dünya basını Türkiye'nin otomobilini konuşuyor! 28.12.2019 | 11:24
24:54
Başkan Erdoğan'dan Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda önemli açıklamalar 27.12.2019 | 21:43