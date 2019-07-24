Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "96 yıl ile başlayan yargılama sürecinde jüri bile ikna edilemedi"

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 28 ay hapis cezasını tamamlayan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliyesinin ardından sınır dışı işlemleri için tutulduğu gözaltı merkezinden Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi. Hakan Atilla saat 11.30 sularında Türkiye'ye geldi.. Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılayacak. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliyesini canlı yayında yorumladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "96 yıl ile başlayan yargılama sürecinde jüri bile ikna edilemedi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN