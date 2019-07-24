Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür "96 yıl ile başlayan yargılama sürecinde jüri bile ikna edilemedi"

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 28 ay hapis cezasını tamamlayan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliyesinin ardından sınır dışı işlemleri için tutulduğu gözaltı merkezinden Türkiye'ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildi. Hakan Atilla saat 11.30 sularında Türkiye'ye geldi.. Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşılayacak. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliyesini canlı yayında yorumladı.