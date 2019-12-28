Somali'deki kanlı saldırının amacı Türkiye'yi durdurmak mı?
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Saldırıda ölenler arasında 2 Türk de vardı. Saldırıyı A Haber canlı yayınında değerlendiren uzmanlar "Siyonist-emperyal güçler Türkiye'ye mesaj vermek istiyor" dedi.
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