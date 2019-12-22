Web TV Türkiye Yerli denizaltı için geri sayım resmen başlıyor! 'Piri Reis' havuza çekiliyor

Yerli denizaltı için geri sayım resmen başlıyor! 'Piri Reis' havuza çekiliyor

22.12.2019 | 14:14

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün havuza çekilecek. Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:14
Yerli denizaltı için geri sayım resmen başlıyor! 'Piri Reis' havuza çekiliyor 22.12.2019 | 14:14
01:44
PKK'ya Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında darbe 22.12.2019 | 12:49
01:24
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı 21.12.2019 | 23:44
06:36
CHP'li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün karşı karşıya! İşte CHP'deki rüşvet skandalının kronolojisi... 22.12.2019 | 01:21
00:38
Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri gecesinde bu şiiri okudu 21.12.2019 | 22:49
23:45
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çağrı: Siz açıklayana kadar peşini bırakmayacağım 21.12.2019 | 21:12
07:59
CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'den flaş açıklama "Yavaş, insan içine çıkamayacak" 21.12.2019 | 17:16
01:50
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırası TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 21.12.2019 | 17:10
21:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar 21.12.2019 | 15:39
03:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması "Sen ne yaparsan yap, biz bunu yapacağız" 21.12.2019 | 15:32
04:50
'FETÖ ile CHP'nin içindeki bazı isimlerin ilişkilerinin artık ayan beyan açığa çıkması gerekmekte!' 21.12.2019 | 13:38
01:50
İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyetleri durduruldu! İstanbul'da artık park yasağına uymayan araçları çekemeyecekler... 21.12.2019 | 12:28
01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı 21.12.2019 | 09:47
09:58
"Kılıçdaroğlu CHP'sinin FETÖ ile kurmuş olduğu o derin ittifakın göstergesidir" 21.12.2019 | 10:30
02:29
CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'den flaş açıklama 'Mansur Yavaş’ı FETÖ aday yaptı!' 21.12.2019 | 10:14
04:45
Diyarbakır Lice'de “Kıran-11 Narko-Terör” operasyonu başlatıldı 21.12.2019 | 10:04
01:50
İşte Davutoğlu ikiyüzlülüğü! Bakın o toplantıda referandum hakkında neler söylemiş! 20.12.2019 | 19:38
00:07
Selçuk Bayraktar Twitter'dan paylaştı: Akıncı ve Bayraktar TB2 böyle hasret giderdi! 20.12.2019 | 17:08
01:57
Adalet Bakanlığı açık cezaevine geçişte yeni sistem üzerinde çalışıyor 20.12.2019 | 16:22
01:28
Ankara'da skandal görüntüler... Öğretmen çocuğu tartaklayıp sınıftan attı! 20.12.2019 | 15:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN