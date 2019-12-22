Yerli denizaltı için geri sayım resmen başlıyor! 'Piri Reis' havuza çekiliyor
Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün havuza çekilecek. Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
01:44
PKK'ya Pençe-1 ve Pençe -2 operasyonlarında darbe 22.12.2019 | 12:49
01:24
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı 21.12.2019 | 23:44
06:36
00:38
Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri gecesinde bu şiiri okudu 21.12.2019 | 22:49
23:45
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye çağrı: Siz açıklayana kadar peşini bırakmayacağım 21.12.2019 | 21:12
07:59
01:50
21:25
03:34
04:50
01:50
01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı 21.12.2019 | 09:47
09:58
02:29
04:45
Diyarbakır Lice'de “Kıran-11 Narko-Terör” operasyonu başlatıldı 21.12.2019 | 10:04
01:50
00:07
01:57
Adalet Bakanlığı açık cezaevine geçişte yeni sistem üzerinde çalışıyor 20.12.2019 | 16:22
01:28
Ankara'da skandal görüntüler... Öğretmen çocuğu tartaklayıp sınıftan attı! 20.12.2019 | 15:05