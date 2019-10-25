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'Mahallenin namusuyla nasıl oynarsın' diyerek darp ettikleri şahsa senet imzalattıran 3 kişi tutuklandı

25.10.2019 | 10:37

Van’ın Tuşba ilçesinde ‘sen mahallenin namusuyla nasıl oynarsın’ diyerek darp ettikleri şahsa senet imzalattıran 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ekim günü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine gelen A.A. isimli şahsın yaptığı müracaatta, Çaldıran ilçesinde oto galericilik işi yaptığını ve 17 Ekim günü kendisini telefonla arayan bir kadınla tanıştığını beyan ettiği belirtildi. Kadının kendisiyle yüz yüze görüşmek istediğini ve 18 Ekim günü görüşmek için il merkezine geldiğini ifade eden A.A., Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’nde buluştuğu kadının kendisini boş bir araziye götürdüğünü, araçtan indikleri esnada ise tanımadığı 3 şahsın “sen nasıl mahallenin namusuyla oynarsın” diyerek kendisini darp ettiklerini kaydetti. Bu esnada kadının kaçtığını ve kendisini darp eden şahısların tehdit ve cebirle zorla 2 adet senet imzalattıklarını söyleyen A.A., çağırdıklarında gelmediği takdirde ise senetleri işleme koyacakları beyanında bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda A.A.’ın şüphelilerle irtibat kurması sağlanarak, senetlerle alakalı görüşmek istediğini söylemesi üzerine Tuşba ilçesinde buluşma gerçekleştirildi. Belirtilen yere gelen İ.Ö., R.Ö. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.Ö., R.Ö. ve A.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

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