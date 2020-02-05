Son dakika! Van Bahçesaray'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 26 kişi hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi... Van- Bahçesaray karayolunda dün 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralı kurtulduğu çığ faciasında kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişiyi arayan arama kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Olay yerinden gelen son bilgilerde çığ felaketinde vefat edenlerin sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı.

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi, kısmen yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen minibüs ise tonlarca kar kütlesinin altında kayboldu. İş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulup, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 21.00 sıralarında ulaşılan minibüste 7 kişi kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste bulunduğu tahmin edilen 2 kişi ise bulunamadı. Aramalara dün gece yarısı sıralarında ara verildi. Olay yerinden gelen son bilgilerde çığ felaketinde vefat edenlerin sayısının 26'ya yükseldiği açıklandı.



ÇALIŞMALAR SABAH YENİDEN BAŞLADI



Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayıp olduğu düşünülen 2 kişi için bölgede arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bugün saat 12.00 sıralarında bölgede ikinci bir çığ olayı yaşandı. Yamaçtan kopan kar kütlesi, çalışmaları yürüten ekiplerin üzerine düştü. Çığ altında kalan yaklaşık 30 kişi, bölgedeki diğer ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, bölgedeki sivil araçlar ve ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı.



KÖYLÜLER YARDIMA KOŞTU, TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ



Çığ altında kalan kişileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Çevre köylerden de çok sayıda vatandaş arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldi. Bazı araçların da kar kütlesi altında kaldığı görüldü. Bölgeye, takviye kurtarma ekipleri sevk edildi.