Web TV Yaşam Türkiye genelinde hava bugün nasıl olacak? İşte meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu!

Türkiye genelinde hava bugün nasıl olacak? İşte meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu!

25.10.2019 | 09:29

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Sonbahar başlangıcı ile birlikte hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ve yağışların artış göstermesi nedeniyle hava durumu tahmin raporlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 25 Ekim 2019 tarihli hava durumu tahminlerine göre başta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok il ve ilçemizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

06:01
Atm'den para çekerken nelere dikkat edilmeli? 25.10.2019 | 10:20
01:27
Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 yaralı 25.10.2019 | 10:10
01:48
Kıymada akılalmaz hile! Şeytanın bile aklına gelmez! İşte içinde et olmayan sahte kıyma imalatı böyle yapılıyor... 25.10.2019 | 09:48
01:43
Beylikdüzü'nde taksici ile motosikletlinin tekme, tokat ve sopalı yol kavgası kamerada 25.10.2019 | 09:43
02:36
Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı 25.10.2019 | 09:20
01:03
Türkiye genelinde hava bugün nasıl olacak? İşte meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu! 25.10.2019 | 09:29
02:03
Büyük İstanbul depremi hakkında ezber bozan flaş açıklama... Prof. Dr. Üşümezsoy'un İstanbul depremi açıklaması olay olacak! 25.10.2019 | 09:05
05:40
Alevler içinde kalan tırını ağlayarak söndürmeye çalıştı 24.10.2019 | 18:46
00:37
Kafede uyuşturucu madde alışverişi kamerada 24.10.2019 | 18:46
00:27
Karayolundaki motosikletli "Örümcek Adam" görenleri böyle şaşırttı 24.10.2019 | 18:46
02:51
Niğde’de buzağı yarışması düzenlendi 24.10.2019 | 18:46
00:25
Haşerelere çözüm bulmak isterken bahçeyi havaya uçurdu 24.10.2019 | 18:46
01:05
Yüksekova’da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı 24.10.2019 | 18:46
04:48
Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti 24.10.2019 | 17:42
01:16
Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor 24.10.2019 | 17:28
01:33
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı 24.10.2019 | 17:15
04:00
'Bu dünyadan Türkleri çekin Armageddon başlar' 24.10.2019 | 17:13
03:55
Böyle spor görülmedi...Neden atladığını herkes merak ediyordu, İHA'ya konuştu 24.10.2019 | 17:07
00:56
Okulda şaşırtan anlar! İki oğlu ile birlikte öğretmene saldırdılar 24.10.2019 | 16:28
00:57
Türk sihaların yeni görüntüleri 24.10.2019 | 16:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN