Türkiye genelinde hava bugün nasıl olacak? İşte meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu!
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Sonbahar başlangıcı ile birlikte hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi ve yağışların artış göstermesi nedeniyle hava durumu tahmin raporlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 25 Ekim 2019 tarihli hava durumu tahminlerine göre başta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok il ve ilçemizde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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