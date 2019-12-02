Uludağ'da 2 dağcı kayboldu... İşte son gelişmeler...

Uludağ’da dün akşam zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu. Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu zirvede geceden beri seferber olan ekipler dağcıları arıyor. A Haber muhabiri Necat Karabulut, olay yerinden son gelişmeleri aktardı.