Uludağ'da 2 dağcı kayboldu... İşte son gelişmeler...
Uludağ’da dün akşam zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu. Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu zirvede geceden beri seferber olan ekipler dağcıları arıyor. A Haber muhabiri Necat Karabulut, olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Uludağ'da 2 dağcı kayboldu... İşte son gelişmeler... 02.12.2019 | 20:23
06:59
Simitçiye iki haftada ikinci davetsiz misafir 02.12.2019 | 18:02
03:03
Falezlerden ölüme böyle atladı 02.12.2019 | 18:02
00:40
Çukura düşen atı itfaiye kurtardı 02.12.2019 | 18:02
01:20
Avcılar'da markete giden dede ile toruna araba böyle çarptı 02.12.2019 | 18:02
01:27
Varto’da kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı 02.12.2019 | 18:02
06:33
Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere tepki 02.12.2019 | 17:16
00:58
03:26
Uludağ’da 2 dağcı kayboldu 02.12.2019 | 14:52
11:27
02:13:59
01:15
02:01
02:43
03:46
Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı 02.12.2019 | 10:24
02:16
Edirne’de kadınlara kimyasal maddeyle saldıran şahıs dehşet saçtı 02.12.2019 | 10:23
00:39
Merve Özbey bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Kenan Koçak'la nişanlandı 02.12.2019 | 10:18
01:06
İzmir'da kiracı, ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü 02.12.2019 | 10:08
00:48
01:26
Uyuşturucu bağımlısı, annesini odunla uykuda öldürmüş 01.12.2019 | 18:07