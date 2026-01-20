Tapu işlemlerinde yeni dönem: QR kod zorunluluğu başlıyor

Türkiye'de tapu işlemlerinde önemli bir değişikliğe gidilmesi planlanıyor. 12. Yargı Paketi kapsamında hazırlanan ve Şubat ayında TBMM'ye sunulması öngörülen düzenleme ile tapu devirleri ve noter aracılığıyla yapılan gayrimenkul satış sözleşmelerinde QR kod kullanımı zorunlu hale getirilecek.
QR KOD BULUNDURULMASI ZORUNLU HALE GELECEK
Yasalaşması beklenen düzenlemeye göre, noterlerin düzenlediği tüm tapu işlemleri ve resmi belgelerde QR kod bulunacak. Bu karekodlar sayesinde belgeler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden anında doğrulanabilecek. Böylece tapu işlemlerinde ve noter belgelerinde sahtecilik riskinin azaltılması hedefleniyor.
Bilindiği üzere, gayrimenkul satış ve tapu devir işlemleri 2023 yılından itibaren noterler aracılığıyla da yapılabiliyor. Yeni düzenleme ile hem noterlerde hem de tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen devir işlemlerinde verilen tapu belgeleri QR kodlu olarak düzenlenecek.
ESKİ TAPULAR GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEK
Mevcut eski tip tapular geçerliliğini korumaya devam edecek. QR kod içermeyen tapular için maliklerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak. Ancak tapunun kaybolması nedeniyle yeniden çıkarılması ya da devir işlemi yapılması halinde, düzenlenecek yeni tapularda QR kod bulunması zorunlu olacak.
DÜZENLEMENİN AMACI
Düzenlemenin temel amacı, tapu ve gayrimenkul işlemlerinde güvenliği artırmak ve belge sahteciliğinin önüne geçmek olarak ifade ediliyor. QR kod uygulaması sayesinde vatandaşlar, tapu ve noter belgelerinin doğruluğunu internet üzerinden kolayca kontrol edebilecek ve doğrulanabilir bir belge sistemine sahip olacak.