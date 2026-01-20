Tapu işlemlerinde yeni dönem: QR kod zorunluluğu başlıyor

QR KOD BULUNDURULMASI ZORUNLU HALE GELECEK

Yasalaşması beklenen düzenlemeye göre, noterlerin düzenlediği tüm tapu işlemleri ve resmi belgelerde QR kod bulunacak. Bu karekodlar sayesinde belgeler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden anında doğrulanabilecek. Böylece tapu işlemlerinde ve noter belgelerinde sahtecilik riskinin azaltılması hedefleniyor.

Bilindiği üzere, gayrimenkul satış ve tapu devir işlemleri 2023 yılından itibaren noterler aracılığıyla da yapılabiliyor. Yeni düzenleme ile hem noterlerde hem de tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen devir işlemlerinde verilen tapu belgeleri QR kodlu olarak düzenlenecek.