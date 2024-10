Reckol’dan yeni bomba Kime göre neye göre

Reckol birçok hit şarkısıyla tanınan bir rapçi olarak, enerjisi yüksek parçalarındaki güçlü davul sekansları sayesinde zirveye çıktı. Şimdi kendi müziğiyle gerçek bir müzisyen olduğunu gösteriyor

Türk rap sahne performansı ve şarkıları her zaman en iyisini sunan isim Reckol, merakla beklenen yeni şarkısı Kime göre neye göre ile geri döndü! Şarkı, dinleyicileri hem sözleri hem de benzersiz ve güçlü beat yapısıyla derinden etkileyici. Müziğin farklı ayrıntılarına dikkat çeken Reckol'un bu şarkısında da kendi gelişim özellikleri sergileniyor. Beat'leri kendisi hazırlayan sanatçı, hem müzikal anlamda hem de lirik derinlik açısından mükemmel bir uyum yakalamış. Kime göre neye göre şarkısında bireysel yargılar sorgulanıyor. Göndermeler var ama düzenlemesi güzel olmuş. Kariyerinde çıtayı sürekli yükselten bir sanatçı olarak Reckol bu şarkıda dinleyicilerine cesur ve özgün bir içerik sunuyor. Rap akışında zorlayan tarzıyla farklı, bu şarkıyla dinleyicilerini sözlerin derinliklerine davet ediyor. Şarkı tüm dijital platformlarda yayınlandı.









AŞKA DA, AİLEME DE ZAMAN AYIRIYORUM

Geçtiğimiz günlerde ilk kez canlı canlı dinleme fırsatı bulduğum sevilen şarkıcı Ekin Uzunlar, harika bir konsere imza attı. Geçtiğim günlerde Kıbrıs Girne'deki Lord's Palace Hotel'de sahne alan Uzunlar, yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti. Sahnede en sevilen şarkılarının yanı sıra birçok parçaya yer veren şarkıcı, konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ekin Uzunlar, "Vallahi çok güzel geçti. Buradaki ikinci konserimizi yapıyoruz, yine aynı coşkuyla. Çok kalabalıktık, tıklım tıklım bir geceydi. Karadeniz ve tüm Anadolu'nun şarkılarını söyledik. Biliyorsunuz, ben kemençeyle sadece Karadeniz müzikleri yapmıyorum. Dünya çapında birçok şarkıya yer veriyoruz. İki ay sonra da Kanada'ya gidiyoruz, orada da çok güzel konserler yapacağız" derken, yeni çıkartacağı şarkılardan da bahsetti.

Uzunlar, "Yaklaşık beş aydır bir şarkı çıkartmadım. Yakın zamanda bir slow ve bir de hareketli şarkı geliyor. İkisini bir hafta arayla çıkaracağız. Çalışmalar devam ediyor. Orkestramızın şefi Ömer abiyle sürekli konuşuyoruz bu konuda; yakında güzel şeyler olacak" dedi.







Basın mensuplarının, "Hedefleriniz arasında yabancı bir şarkı çıkarmak var mı?" sorusuna, "Şu anda görüştüğümüz birçok müzisyen ve grup var. Kazak müzisyenler, Moğol enstrümanları ve Azerbaycanlı sanatçılar ile görüşmeler halindeyiz. Geniş çaplı bir proje düşünüyorum." Bir muhabirin, "Kanada'da konser vereceğinizi söylediniz. Bu işe ilk başladığınızda buralara geleceğini düşünüyor muydunuz?" sorusuna ise, "İnanır mısın, şöyle bir şey söyleyeceğim: Ben her zaman başarabileceğim şeyleri hayal edermişim. Şarkılarımızı söyleye söyleye, kemençeyle farklı şarkılar söyleyerek kalıpların dışına çıktık ve bu bize dünyanın kapılarını açtı. Amerika'da New Jersey'de, Philadelphia'da konserler verdik, inanamadım. Dubai'de, Abu Dabi'de konser verdik. Daha çok genciz. Hayatta her şey olabilir" şeklinde konuştu.

Uzun bir süredir Sinem Durmuş ile birlikte olan Uzunlar'a, muhabirlerin, "Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Çalışmaktan görüşmeye fırsat bulabiliyor musunuz?" sorusuna, "Aşk hayatım güzel gidiyor. Harika bir ilişkim var. Tabii ki de ne olur, ne biter bilemeyiz. Biliyorsunuz, hayat bir anda değişebiliyor. Anneme de, aileme de, kız arkadaşıma da, müziğe de zaman ayırabiliyorum. Hepsinin yeri çok ayrı" dedi. Ben de beni konsere davet eden Hasan Kocabıyık'a teşekkür ederim.