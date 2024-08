Video oyunlarından beyazperdeye uyarlanan filmler serisine yeni bir halka daha eklendi. Tüm zamanların en çok oynanan video oyunlarından olan Borderlands beyazperdeye uyarlandı. 2009 yılında geliştirilen ve sonrasındaki devamlarıyla oyun severlerin tutkusu haline gelen Borderlands, paha biçilmez zenginlikler aramak için Pandora gezegenine seyahat eden düzensiz silahşörlerden oluşan bir grup Vault Hunters'ın Atlas şirketi askerleriyle mücadelesini anlatan eğlenceli ve kolay oynanan silahla ilerleme oyunu, kanlı korku filmleriyle tanınan Eli Roth yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı. Oyun atmosferinin başarıyla yaratıldığı filmin oyuncu kadrosunda Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Haley Bennett, Ariana Greenblatt yer alıyor.







Borderlands, kurgusal Pandora gezegeninde gizemli bir kalıntının peşine düşen bir grup avcının hikâyesini anlatıyor. Lilith (Cate Blanchett), gizemli bir geçmişe sahip olan bir kanun kaçağıdır. İsteksizce galaksinin en kaotik gezegeni olan evi Pandora'ya geri döner. Görevi, evrenin en güçlü adamı olan Atlas'ın (Edgar Ramírez) kayıp kızını bulmaktır. Hayal bile edilemeyecek bir gücün anahtarını elinde tutan, laboratuvarda büyütülmüş asi kız Tiny Tina'yı (Ariana Greenblatt) kurtarmakla görevlendirilen Lilith, burada beklenmedik olaylarla karşılaşır. Bu amacına ulaşmak için de deneyimli bir paralı asker olan Roland (Kevin Hart), Tina'nın kaslı koruyucusu Krieg (Florian Munteanu); Pandorayı avcunun içi gibi bilen tuhaf bilim insanı Tannis (Jamie Lee Curtis) ve ukala bir robot olan Claptrap'tan oluşan birbirinden farklı karakterlerle işbirliği yapmak zorunda kalır. Tek gözlü robot Claptrap filmin komedi yükünü sırtlarken, Lilith'in kendi annesiyle ilgili öğrendiği gerçekler duygusal anlar yaratıyor.

A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda yerini alan film, tüm klişeleri barındıran sürprizsiz senaryosu sebebiyle ne yazık ki türün meraklılarını da tatmin etmiyor. Gerek olay örgüsü gerekse yetersiz oyunculuklar sebebiyle filmin fiyasko olduğunu savunan birçok acımasız yoruma rastladım. Film, video oyunun ötesine geçemediği gibi onu da aratır nitelikte olmuş. Ayrıca oyundaki Brick ve Mordecai gibi bazı önemli karakterlerin filmde yer almaması da hayal kırıklığı yaşatıyor. Pompalı tüfek kullanan bir tank olan Brick ve yerleşik keskin nişancı Mordecai'nin devam filminde yer alma ihtimali yüksek. Bu filmde akılda kalan tek şey ise 55 yaşındaki Blanchett'in süper kahraman rolünün de altından başarıyla kalkması. İki kez Oscar, üç kez BAFTA ve üç kez Altın Küre kazanmış Avustralyalı oyuncu burada da filmi tek başına filmi sırtlıyor.







AŞKIN KANUNUNU YAZSAM YENİDEN

Son dönemde sanat dünyasında Kazakistan'ı daha çok duymaya başladık. Yaz başında Kazak grup Dimash İstanbul'da stadyum konseri vermiş, adeta ortalığı yıkmıştı. Şimdi de Kazak sineması atılımda. Kazakistan'da en çok izlenen romantik komedi filmi Neredesye Maço, Türk seyirciyle buluştu. Bu film ayrıca ülkemizde vizyona giren ilk Kazak filmi olma özelliğine de sahip. Yapımcı Cihan Can ve yapımcı oyuncu Nadira Akhonova vasıtasıyla vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Bakhytzhan Zhienaly oturuyor. Filmin başrollerini Dastan Orazbekov, Zhanna Kuanysheva ve Kamshat Zholdybaeva paylaşıyor. Film romantik komedi türündeki tüm klişe öğelerini barındırsa da keyifli bir seyirlik sunuyor. Uzun süredir Amerika'da prestijli bir tıp merkezinde diş doktoru olarak işe başlamak için haber bekleyen Damir, sonunda beklediği haberi alıyor. Fakat annesi ancak evlenirse gitmesine izin vereceğini söyleyince, Damir hızlıca ilişki kursuna gitmeye karar veriyor. Kızlarla ilişki kurabilmenin sırlarını öğrenmek için ajansa yazılan Damir, burada kendisine eğitim veren ilişki uzmanı Ardak'a aşık oluyor. İçine kapanık, utangaç, sümsük Damir, uzmanın tavsiyelerini uygulayarak özgüven kazanıyor ve adeta bir kazanovaya dönüşüyor. Ardak da Damir'den hoşlanmaya hatta onu kıskanmaya başlıyor. İkili güzel bir ilişki yaşayacak diye düşünürken Damir'in annesi ona uygun bir eş bulunca işler karışıyor. Annesinin beğendiği ama kendisinin sevmediği kız ile gerçekten âşık olduğu ilişki uzmanı arasında kalan Damir acaba mutlu sona ulaşacak mı? Aşk mı kazanacak mantık mı? Bu soruların cevapları filmde...

Ardak ile Damir'i canlandıran Dastan ve Kamshat'ın birbirine çok iyi uyum sağladığını, aralarındaki aşka seyirciyi ikna ettiklerini söylemek mümkün. İki isim de aynı zamanda ülkelerinin sevilen yıldızları. Hatta Kamshat daha önce Saki isimli şarkısında Bahadır Tatlıöz ile düet yapmıştı. Öte yandan filmin, kızlarla iletişim kurmakta zorlandığı halde evlenme baskısı yaşayan erkekler için adeta bir rehber niteliği taşıdığını da belirteyim. Sağlıklı ilişki nasıl yürür, kızlar ne ister gibi soruların cevapları bu filmde eğlenceli şekilde ele alınıyor.

Ayrıca, filmin devamının çekileceği ve bu devam filminde de Türk oyuncuların da rol alma ihtimalinin olduğunu öğrendim.







YENİDEN VİZYONDALAR

Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Hep Yek: Aşiret, C Takımı ve Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmleri Yaz Film Festivali kapsamında yeniden vizyona giriyor. İnan Ulaş Torun ve Önder Açıkbaş'ın başrolünde olduğu Hep yek Aşiret filmi, vizyonda kaldığı 6 haftada yaklaşık 100 bin kişi tarafından izlenmişti. Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir ve Toygan Avanoğlu'nun başrolünde yer aldığı şu sıralar devamı çekilen C Takımı filmini 9 haftada 155 bin kişi izlemişti. 2014 yılında vefat eden sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikâyesini konu edinen Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi de 15 hafta kaldığı vizyonda 355 bin sinemaseveri toplamayı başarmıştı. Bakalım ikinci vizyonlarında seyirci ilgi gösterecek mi?