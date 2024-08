Düz karın diyetiyle bel yağlarına veda

Beyaz ekmek, kızartmalar, tatlılar, hamur işleri, yağlı etler, hazır besinler, tatlıların bel yağlanmasında sorumlu olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bu yüzden sağlıklı kiloda kalınması önemli. Ama ideal kiloda kalırken de bel yağlanmasının önüne geçmeliyiz. Karın içi ve göbek çevresi yağlanmayı yok etmek için yapılması gereken ilk adım zayıflamak olmalı

Doymuş yağlar, hazır besinler, şekerli yiyecekler, endüstriyel işlenmiş gıdalar, yapay tatlandırıcılı içecekler ya direk bel çevresini yağlandırıyor ya da iştahı artırarak daha fazla yemeye yönlendirerek karın içinde yağların hızlı birikmesine neden oluyor. Beyaz ekmek, kızartmalar, tatlılar, hamur işleri, yağlı etler daha birçok besinin de yenmesi bel yağlanmasında sorumlu olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Yedikçe ya bel ya karın içi ya da basenler yağ depolamaya kolayca adapte oluyor diyebilirim.

Karın ve bel yağları; kanserden insülin direncine kardiyovasküler hastalıklardan diyabete kadar sağlığımızı tehdit eden yağlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle sağlıklı kiloda kalınması önemli ama sağlıklı kiloda kalırken de bel yağlanmasının önüne geçmenin çok daha önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.

Karın içi ve göbek çevresi yağlanmayı yok etmek için yapılması gereken ilk adım zayıflamak olmalı. Zayıflamak içinde vücudun bazal metabolizmasından daha az kalori alacak dengeli bir beslenme planlamalısınız. Ancak az kalori almaya başlayınca vücut dinlenme metabolizma hızını da düşürecek ve belirli bir süre sonra zayıflama ne kadar az yeseniz de yağ dokusunu korumak için belirli bir direnç gösterecektir. Bu nedenle hem zayıflamanın sürekli olması hem de bel yağlarının erimesi için zayıflama diyeti uygulamaya başladığınız gün her gün en az 60-70 dakikalık yürüyüş yapmanın da en önemli konu olarak iyi yaşama ilave etmeniz gerektiğini de hatırlatmakta yarar görüyorum.











8 ÖNEMLİ BESİNE DİKKAT

Polifenoller, probiyotik besinler, diyet lifleri ve oleik asit içeren besinlerin yağ dokusunun enerji olarak kolay kullanılabildiği ve bazı baharatların da yağ asidi oksidasyonunu hızlandırdığı literatürde karşımıza çıkan bilimsel bilgiler olduğu bilinen bir gerçek.

Yedi maddede bel yağlarının erimesine destek olan besinler ve baharatları açıklıyorum.

1. Zerdeçal, kimyon ve karabiber üçlüsünün beraber tüketiminin uzun yıllardır yağ yakımını desteklediği biliniyor.

Bu baharatları salata, çorba, et sote, sebze ve baklagil yemeklerine ekleyerek tüketim yağ asitlerinin kolay oksidasyonunu sağlıyor.

2. Yumurta; yağların hızlı enerji olarak kullanılmasında çok etkili bir hayvansal besin.

Yumurta, yüksek protein içerir ve tok tutar. Yağ yakımını destekler.

3. Yulaf lapası düz karına sahip olmak için ideal besindir.

Çok iyi lif kaynağıdır.

Ödemi alır. Tok tutar ve yulaf proteinleri metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Su, yulaf ve tarçın ile hazırlanan lapalar, süper ödem atıcı ve bel yağı azaltıcıdır. Tarçın içerdiği sinnemaldehitler, sinnamik asit sayesinde şeker isteğini azaltan harika bir baharattır.









4. Elma ve muz metabolizması kolay meyvelerdir.

Yağ yakımını hızlandırır, serotonin sentezini arttırır. Diyet lifleri ve polifenolden zengin olmaları hızlı zayıflamayı teşvik eder. Hızlı zayıflamak isterseniz yulaf lapasının üzerine ekleyebilir, öğünle ya da ara öğünde bu meyvelerden tercih edebilirsiniz.

5. Peynir ve yoğurt, kolesistokinin adlı doygunluğu sağlayan hormonunun aktifleşmesini hızlandırır. Bu süt ürünlerindeki doymuş yağlar yağ deposu yapmaz. Kahvaltıda peyniri, ana yemeklerde yoğurdu eksik etmemenizi öneririm.

6. Kefir ise yüksek probiyotik içermesi nedeniyle yararlı bakterilerin bağırsaklarda üremesini hızlandırıp hormonsal dengeyle iştahı kontrol altına alınmasında etkilidir. Ayrıca inflamasyonu önleyip karın içi yani viseral yağ deposunun erimesini de teşvik etmektedir.

7. Zayıflama diyetleri uygularken domates, salatalık, biber, maydanoz, tere, roka, marul, pancar, taze nane, limon, nar ekşisi, sirke ve hardalı serbest olarak kullanabilirsiniz.

8. Kahve içimi yağların oksidasyonunu kolaylaştırır.

Özellikle ara öğünde bir ya da iki fincan filtre kahve içmek yağ yakımını kolaylaştırır. Spordan önce Türk kahvesi içmek de egzersiz sırasında yağların kolay enerji kaynağı olarak kullanılmasını teşvik etmektedir.









TOK TUTAN, METABOLİZMAYI DÜZENLEYEN, SAĞLIKLI BESLENME PLANI

1. Altı gün süren bu beslenme planında tüm öğünlerin değiştirilmemesine özen gösterin.

2. Her gün 70 dakika yürüyüş yapmayı hedefleyin.

3. Ana öğünlerden sonra 1'er su bardağı ödem atan Metabolik Denge Sıvım dan içmeyi unutmayın .



METABOLİK DENGE SIVISI TARİFİ

1 tencereye 2 litre su koyun. 2 adet elma, 1 adet limon dörde bölüp tencereye koyun. 1 adet rulo tarçın, 1 tatlı kaşığı tane karabiber ve 1 tatlı kaşığı kuru karanfil ekleyip kaynatın, süzün ve süzülen sıvıyı serin bir yerde saklayın. Bittikçe yenisini hazırlayın. 4'üncü günde 4 fincan kahveyi mutlaka ara öğünlerde için. 5'inci günde 6 bardak çay içebilirsiniz. 6'ncı güne kahvaltı ile başlayın ve öğünleri sırayla takip edin ve yiyin. Öğünler arasında 4 saat bırakmayı deneyin.



AÇ KARNINA:

Sindirim sistemi çalışmasını hızlandırmak için güne Hindistan cevizi yağlı kahve ile başlayın. 1 fincan filtre ya da türk kahvenize kahveye 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyerek için



KAHVALTI



İlk 3 gün:

2 adet haşlanmış yumurta

1 dilim tam buğday ekmeği

Bol taze sebze – salatalık, biber, maydanoz

Son 3 gün:

2 dilim tam yağlı peynir

1 dilim ekşi mayalı ekmek

Bol taze sebze – salatalık, biber, maydanoz



ÖĞLE



4 yemek kaşığı et sote yemek

1 su bardağı ayran veya kefir

1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş çoban salata

Son 3 gün:

Yarım levrek fileto kadar fırında balık

1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş mevsim salata



ARA



6 gün boyunca: 3 yemek kaşığı ev yapımı yoğurda 2 yemek kaşığı yulaf karıştırıp üzerine 1 elma veya yarım muz veya doğrayın. Tarçın ile servis edin.



AKŞAM



İlk 3 gün:

2 adet ev yapımı köfte

1 kase çorba

1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş salata Son 3 gün:

4 yemek kaşığı sebze yemeği

2 yemek kaşığı cacık

2 yemek kaşığı bulgur pilavı

1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş mevsim salata



ARA



İlk 3 gün 1 su bardağı ılık süt Son 3 gün 1 su bardağı sade kefir



HAFTANIN BESLENME BİLGİSİ

Beslenme alışkanlıklarınızı olumlu yönde değiştirmek istiyorsanız tabağınıza, sofranıza koyacağınız besinleri değiştirerek başlayabilirsiniz. 8 adet iyi yaşam için sizi yenileyecek harika önerim geliyor.

1. Beyaz ekmek yerine kesinlikle ekşi maya ekmeği tüketin. Çünkü beyaz ekmek bol nişasta ile pankreası yoruyor. Ayrıca bira mayası denilen normal mayaların ekmeğe lezzet verse de mikrobiyotayı bozduğu anlaşıldı. Yani normal mayalı ekmekler maalesef doyma merkezimizi blokluyor ve aşırı yemeye yönlendiriyor. Bu nedenle ekşi mayanızı kendiniz yaparak ya da ekşi maya ile yapılmış bir ekmek satın alarak beslenmenizde bulundurmanız çok sağlıklı. Ekşi maya ekmeği besinlerdeki minerallerin bağırsaklarda çok daha iyi emilmesini sağlıyor. Folik asit ve çinkodan da ekmeğin zenginleşmesini sağlıyor.

2. Yapay tatlandırıcılar yerine kesinlikle bal. Bal doğal bir tatlı ihtiyacı gideren içerisinde hem antioksidanlar hem de enzimler içeren muhteşem bir besin. Bal midede zararlı bakteri yaşamasını önlüyor ve her şeyden önemlisi doğal bağışıklık sistemi güçlendirici. Yapay tatlandırıcılar ise bağırsak mikrobiyotasını bozarak belirli bir miktar yiyecek yerken alacağımız belirli kaloriyi daha fazla kaloriye çevrilme ortamı yaratıyor bağırsaklarda.

Bu nedenle sağlıklı kişilerin yapay tatlandırıcı kullanması çok sakıncalı. Son araştırmalar doyma merkezini de bozarak açlık ataklarının da artmasını sağladığını gösteriyor.

3. Kırmızı et yerine yumurta veya balık veya hindi eti tüketin.

4. Light peynir yerine mutlaka tam yağlı peyniri tercih edin.

5. Ayçiçek yağı yerine zeytinyağı tüketin demeye gerek yok sanırım.

6. Tatlılar yerine taze meyve, mutlaka...

7. Egzeması olanlarda süt yerine yoğurt faydalı olur.

8. Sakatatlar yerine kuru baklagillerden kuru fasulye ve yeşil mercimek yiyin.