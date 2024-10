Obezite ve insüline karşı direniş belden başlar

Bel bölgesindeki yağ miktarı ve yaygınlığı, obeziteye o da diyabete neden olmakta. Türkiye için erkeklerde kalça kemiğinin bitim noktasının çevresel alanı 100 cm, kadınlarda ise 90 cm’den yüksek olması android tip yağlanma göstergesidir. Bu bölge yağından kurtulmak birincil hedef olmalıdır

Obezite hastalığında en tehlikeli yağ birikiminin bel bölgesinde oluşan yağlanmadır. Çünkü yağ dokunun vücuttaki dağılımı ve toplandığı vücut bölgesi kronik hastalıklar ile yakından ilişkilidir. Bu yüzden bedendeki toplam yağ miktarından çok önemlidir ve onlardan kurtulmak gerekir.

Ovoid Tip: Yağ dokunun vücudun belirli bir bölgesinde değil de vücudun geneline eşit şekilde dağılmasıdır. Ve direk bir hastalık etmeni olarak vücudumuza zarar vermemektedir.

Android Tip: Yağ dokusunun karın yani bel bölgesinde, iç organlarda ve çevrelerinde bulunmasıdır. "Abdominal obezite", "erkek tip obezite", "santral obezite" veya "elma tipi obezite" gibi farklı isimlendirilebilir. Yağın abdominal bölgede birikmesi tip 2 diyabet, insülin direnci, dislipidemi, koroner arter hastalığı, metabolik sendrom gibi hastalıklar için risk oluşturmaktadır. Bel çevresi yağı aslında bel bölgesinde olan organların da yağlanma riskinin yüksek olacağını ifade eder. Yağ dokusu en önemli endokrin dokudur ve yağ dokusundan salgılanan çeşitli moleküller ve hormonlar genel sağlık üzerinde de etki sağlamaktadırlar.

Jinekoid Tip: Yağın vücudun uyluk veya gluteal bölgede bulunmasıdır. "Kadın tipi obezite", "armut tip obezite" veya "periferik tip obezite" gibi farklı isimlendirebilir. Venöz dolaşım bozuklukları ile jinekoid tip obezite arasında anlamlı ilişki varken, obezite kaynaklı diğer komplikasyonlarla önemli bir ilişki gösterilmemiştir.











BEL BÖLGESİNDEKİ YAĞLAR ÇOK ÖNEMLİ

Bel bölgesindeki yağın bel bölgesindeki miktarı için bel çevresi ölçümü yeterlidir. Türkiye için erkeklerde tam kalça kemiğinin bitim noktasının çevresel alanının mezura ile ölçüm değerinin 100 cm'den kadınlarda ise 90 cm'den yüksek olması android tip yağlanmanın olduğunun en iyi göstergesidir. Bel bölgesi yağlarından kurtulmak için zayıflama diyetine başlanılan ilk günden sonra haftalık bel çevresi ölçümlerinin yapılarak verilen kilonun bel yağlarından mı gidip gitmediği yakından takip edilmesi önemlidir. Çünkü bel bölgesi yağının miktarı ve yaygınlığı insülin direncinin olduğunu, son 3 aylık kan şekeri ortalamasında bozulmaların olabileceğini ve yağ hücrelerinde inflamasyonun başladığını gösterdiğinden bu bölge yağından kurtulmak birincil hedef olmalıdır.





BEL YAĞLARINI ERİTEN SAĞLIKLI BESLENME PLANI



KAHVALTI

1 haşlanmış yumurta veya 1 dilim tam yağlı beyaz peynir

5 adet yeşil veya siyah zeytin

1 ince dilim ekşi maya ekmeği

3 tam ceviz

1 büyük fincan yeşil çay

Domates, biber, salatalık, maydanoz



ÖĞLE

2 adet yağsız kırmızı etten ya da tavuk etinden çekilen kıymayla hazırlanan ev yağımı köfte

1 çay kaşığı pul biber, 1 silme tatlı kaşığı zerdeçal ile karıştırılmış 1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağlı bıçakla kıyılmış ceviz eklenmiş mevsim salata

Çeyrek çay kaşığı tarçın eklenmiş 1 su bardağı oda ısısında su











ARA

1 avuç badem, kaju, yer fıstığı ve fındık karışımı



AKŞAM

1 küçük tabak baklagil yemeği veya yarım levrek fileto kadar fırında pişirilmiş balık

1 kase buharda pişirilmiş brokoli, brüksel lahanası veya 1 kase sebze çorbası

1 yemek kaşığı zeytinyağı bıçakla kıyılmış ceviz eklenmiş çoban salatası

Çeyrek çay kaşığı tarçın eklenmiş 1 su bardağı oda ısısında su



ARA

1 elma veya 1 adet mandalina veya 6 yemek kaşığı nar veya 1 adet kivi





BEL YAĞLARI KONUSUNDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER



1 DÜŞÜK KALORİLİ BESİNLERE ODAKLANIN

İyi zayıflamanın ilk kuralı yağ ve şeker içeriği oldukça az olan ve daha az kalori içeren besinlere odaklanarak beslenme planı oluşturmaktan geçiyor. Yüksek besin değeri olan az kalorili besinler gün içinde de toplam kalori alımınızı azaltarak enerji açığı sağlar böylece kilo fazlalığınız nerede birikmiş ise oradan yağların eriyerek zayıflama gerçekleşmektedir. Taze sebzelerden kuşkonmaz, brokoli, turp, domates, maydanoz, marul, kabak, salatalık, roka, lahana, süt, yoğurt, ayran, derisiz balık, baklagiller nispeten düşük kalori içeren besinlerdir.









2 ŞEKERLİ İÇECEK VE YİYECEKLERİ ELİMİNE EDİN

Yüksek şeker içeren içecek ve yiyecek tüketmenin yağlanmayı özellikle bel çevresinde hızlı yağ depolanmasını sağladığını biliyoruz. Şekerli gazlı içecekler, endüstriyel şeker ve früktoz içeren hazır yiyecekler insülin direncini arttırmakta, inflamasyonu tetiklemekte ve intraabdominal dediğimiz karın iç bölgesinden organlara doğru yağların birikmesine neden olmaktadır. Çayı ve kahveyi şekersiz içmek şeker kullanmıyorum demek değildir. Bel çevresi yağlarından kurtulmak için rafine karbonhidratlar olan beyaz un, beyaz şeker, beyaz ekmek ve beyaz pirinci de beslenmeden arındırmak gerekiyor.



3 HER GÜN TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Taze sebzelerden yapılan salatalar, zeytinyağı ile pişirilmiş sebze yemekleri, yağsız etlerle pişen sebzeler, taze meyveler ve kuru meyveler yüksek lif içerirler. Kalorileri de düşüktür. Sebze ve meyvelerdeki lif, antioksidan ve polifenollerin yağ birikimini engelleyerek, kan şekerini dengeleyerek bel yağlarının daha hızlı azalmasında etkili olduğu bilinmektedir. Günde 1-2 porsiyon meyve ve 2-3 porsiyon sebze yemek bel yağlarının oluşumundan korunmak için oldukça önemlidir.











4 YAĞSIZ SAĞLIKLI PROTEİNDEN ZENGİN ÖĞÜNLER PLANLAYIN

İşlenmiş etler dediğimiz salam, jambon, sucuk, yağlı etler, derili ve jelimsi yağları olan tavuk ve hindi etinin bu kısımlarını ayırarak tercih etmek bel yağlarının erimesinde hızlı etki sağlamaktadır. Ayrıca baklagil, kuru yemişler gibi protein içeren besinler de içerdikleri çoklu doymamış yağ asitleri, prebiyotik karbonhidratlar ve diyet lifleri sayesinde bel yağlarının birikimini engellemede önemli yiyecekler olarak karşımıza çıkmaktadır.



5 SÜPER BESİNLER İLE BEL BÖLGESİ YAĞLARINA VEDA EDİN

Zerdeçal, avokado, tarçın, yumurta, çiya tohumu, zeytinyağı, yeşil çay ve karabuğdayın bel yağlarının erimesinde etkili olduğu bazı araştırmalarda gösterilmiştir. Günde 1 silme tatlı kaşığı zerdeçal içerdiği yüksek miktarda kurkumin sayesinde bel çevresi yağların yok olmasında inflamasyonu dizginleyerek etki etmektedir. Glisemik indeksi düşük olan glütensiz tahılların en değerlisi karabuğdayın bağırsaklardaki şekerlerin emilimini sağlayan enzimleri bloke ederek bel bölgesi yağların erimesinde destek olduğu bildirilmektedir. Her öğünden sonra çeyrek çay kaşığı tarçını suya karıştırıp içmek, günde 2 fincan yeşil çay tercih etmek de karın içi yağların azalmasında yardımcı olduğunu belirtmek isterim.



ANA KURALLARI UNUTMAYALIM

1 Bel bölgesi yağlarının kolayca erimesi ve düzenli zayıflamak için bu diyetimi her ayın 10 günü ara vermeden uygulamayı ihmal etmeyin.

2 Besinleri değiştirmeyin ve az yememeye gayret edin.

3 Öğünler ile birlikte 2 büyük su bardağı su için.

4 Günde 3 fincan şekersiz, sütsüz kahveyi ara öğünlerde mutlaka için.

5 Gün içinde 2 şişe maden suyu, 6 bardak siyah çay içebilirsiniz.

6 Salataları farklı renkte mevsim sebzelerinden olmasına dikkat edin ve ana öğünlerde salata miktarınızı doyacak kadar istediğiniz büyüklükte hazırlayın.

7 Baklagil yemeğinizi ve çorbanızı hazırlarken kişi başına 1 yemek kaşığı ile pişirmeyi unutmayın.

8 Salatalarınıza kişi başına 1 yemek kaşığından fazla zeytinyağı eklememeye dikkat edin.

9 Kuruyemişlerinizi çiğ ve tuzsuz yiyin.

10 Yoğurdu, peyniri tam yağlı olarak tercih edin.

11 Her gün mutlaka en az 45 dakika günün istediğiniz zamanında orta tempolu yürüyün.