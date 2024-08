Bazen düşünüyorum, memleketin ticaret erbabını, koca koca sanayicilerini de… Valla bu ülke yine iyi ayakta duruyor!

Yahu güleyim mi ağlayayım mı, bilmiyorum.

Anlatayım da siz karar verin…

Yıl 2022… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu diyor ki, "Enflasyon muhasebesi firmalar açısından zorunlu bir ihtiyaç haline geldi, adım atın."

Arkasından diğer odalar başlıyor destek açıklamalara…

Kim mi?

Misal, Kocaeli Sanayi Odası, Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Türkiye İhracatçılar Meclisi…

Hep bir ağızdan, enflasyonun işletmeler üzerinde tahrip edici etkisi bulunduğunu, enflasyon muhasebesinin uygulanmaması halinde sermaye erimesinin kaçınılmaz olduğunu, bu yüzden de bir an önce bu sisteme geçilmesini istiyorlar.

Hepsinin demeçleri ortada…

Tabii, o zaman bu kadar istekli olmalarının sebebi tamamen 'duygusal'…

Çünkü, enflasyon yüksek ve gerçek olmayan kârlar var. Zannediyorlar ki, 100 TL ciro yaptım, 60'ı maliyet, geriye 40 kaldı. Enflasyon yüzde 80 olduğuna göre bunu da düşüp devlete vergiyi ona göre öderim. Enflasyon muhasebesinin kendi avantajlarına olduğunu, vergiyi her koşulda azaltacağını düşünüyorlar.

Halbuki, enflasyon muhasebesinde kimin vergi ödeyip kimin ödemeyeceği bilançosunun yapısına, aktif/pasif bileşenlerine, yeniden değerleme uygulamasından yararlanıp yararlanılmadığına varıncaya kadar birçok parametreye göre değişiyor.

Koca işadamları olaya aymıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı da "Madem iş dünyası istiyor, o zaman geçelim" diyerek hazırlıklarını yapıyor.

Enflasyon muhasebesine geçileceğini açıklıyor. Aradan 8 ay geçiyor. Bizim daha önce "Enflasyon muhasebesine bir an önce geçelim" diyen işadamları birer birer çark ediyor. Dün baktım İstanbul Sanayi Odası'nın da İstanbul Ticaret Odası'nın da Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Eskişehir Sanayi Odası'nın da başkanları düğmeye biri basmış gibi açıklama yapıp, eleştiriyorlar.

Ne diyorlar?

"Enflasyon muhasebesi yatırımları tehdit ediyor, işletmeleri olumsuz etkileyecek."

Hakikaten bunlara sadece "Günaydın, geçti Bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye" demekten kendimi alamıyorum.

Yahu siz değil miydiniz, 'geçelim' diyen!

Alın işte geçiliyor, vergi yükü çıkacağını anlayınca mı aklınız başınıza geldi?

Anlayacağınız, enflasyon muhasebesine geçmek de geçmemek de işadamları açısından tamamen 'duygusal' bir mesele… Haa, şunu da söylemeden yazıyı noktalamayayım. Bu iş Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk gündeme geldiğinde daha yasal düzenlemeler çıkmadan, enflasyon muhasebesinin şirketlere ilave vergi yükü getirileceğine tek uyanan GYODER oldu. Onları da Toluen Yeminli Mali Müşavirlik'in sahibi Abdullah Tolu bilgilendirdi.

Neyse benim izlenimim, Maliye bu işten geri adım atmaz.

Gelir İdaresi 31 Aralık 2023 bilançolarına göre etki analizini yaptı. Kimden ne kadar vergi alınacağı belli…

Üstelik, yan yollara sapan işadamları da tespit edilmiş. Ortaklı şirketlerde apar topar yönetim kurulu kararıyla, ortaklarının alacaklarını sermaye yedeği yazdırıp, enflasyon muhasebesinde vergiden yırtmaya çalışan patronlara duyurulur!