Dünyanın 20 devi İstanbul’da buluşuyor: Dolmabahçe’de yatırım zirvesi

Yatırım Danışma Konseyi 8 yıl aradan sonra ilk kez bugün İstanbul’da toplanıyor. Önemli buluşmada küresel şirketlere Türkiye’ye doğrudan yatırım için çerçeve çizilecek

Türkiye'yi bölgesel ekonomik merkezden küresel güç merkezine dönüştürmek isteyen hükümet, ülkeye doğrudan yabancı yatırım çekmek için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, ABD'li dev yatırımcıların katılımıyla New York'ta yapılan zirvenin ardından bugün de 20 çokuluslu şirketin yöneticisi İstanbul'a geliyor. Yatırım Danışma Konseyi 8 yıl aradan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanacak. Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatları küresel iş dünyasına tanıtılacak. Uluslararası yatırımcıların görüş ve önerilerinin dikkate alınacağı zirveyle Türkiye yeniden reform ajandasına dönecek. Saat 14.00'te başlayacak zirve Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasından sonra basına kapalı olarak yapılacak. Zirve sonunda basın bildirisi yayımlanacak.









2 KURUM, 18 KÜRESEL ŞİRKET

Yatırım Danışma Konseyi'ne 2'si uluslararası kurum, 18'i küresel şirket olmak üzere 20 dev yatırımcı geliyor. Katılımcılar arasında varlık fonlarından enerji şirketlerine, gıdadan petrokimya ve otomotiv firmalarına kadar çok sayıda yabancı firmanın yer aldığı bildirildi. Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile özel sektör temsilcilerinin de katılması bekleniyor.









FIRSATLAR ANLATILACAK

Bugün yapılacak zirvede, yabancı yatırımcılara, 'dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve küresel tedarik zincirleri' konusundaki fırsatlar anlatılacak. Türkiye, sahip olduğu üretim kabiliyetleri, nitelikli insan kaynağı, gelişmiş pazarlara yakın konumu ve küresel entegrasyonu ile global ekonomide gözlemlenen dönüşüm sürecinden kazançlı çıkabilecek ülkelerin başında geliyor. Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) politikasının genel çerçevesini çizmek ve bu alandaki uygulamalara rehberlik etmek üzere 2024-2028 yıllarını kapsayan strateji de yayımlandı. Stratejiye göre, 1973-2002 döneminde sadece 15 milyar dolar yatırım alan Türkiye, 2002-2023 dönemde ise 262 milyar dolar yatırım çekti. Son 20 yılda, Türkiye'nin UDY'den aldığı pay yüzde 0.2'den 0.9'a yükseldi. Stratejiyle Türkiye'nin UDY akımlarından 2028 yılı itibarıyla yüzde 12 pay alması hedefleniyor. Stratejide "iklim dostu yatırımlar", "dijital yatırımlar", "küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar", "bilgi yoğun yatırımlar", "nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar", "katma değerli hizmet yatırımları", "nitelikli finansal yatırımlar", "bölgesel kalkınmayı destekleyen yatırımlar" önceliklendirildi.



POTANSİYELİMİZ YÜKSEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: ABD'deki yoğun ve verimli toplantılarımızda yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.









İZZETBEGOVİÇ'İ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.



ABD'Lİ ŞİRKETLER SÖZ VERDİ

Hafta başında Başkan Erdoğan, DEİK çatısı altındaki Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) 15. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmıştı. Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Amazon'dan GE Aerospace'e, Citi'den U.S. Exim'e, Walmart'tan JP Morgan'a, Goldman Sachs'tan Lockheed Martin'e kadar pek çok dev şirketin tepe yöneticileri yer almıştı. New York'taki Türkevi'nde düzenlenen toplantıda milyar dolarları yöneten ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye yeni yatırımların sözünü vermişti.