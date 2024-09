Bir haftadır Türkiye'de gündem yatırım ortamı… Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce New York'ta Türk- Amerikan İş Konseyi'nde küresel yatırımcılarla buluştu. Dün de İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde aralarında Suudi Arabistan'ın enerji şirketi ACWA Power, Çinli otomotiv devi Chery, Danimarkalı lojistik şirketi DFDS, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finans şirketi Emirates NBD ve enerji şirketi MASDAR, Alman enerji ekipmanları şirketi Nordex, ABD'li yatırım fonu Princeville Capital, Katar Yatırım Fonu, Çin enerji şirketi Shanghai Electric Power, Rus petrokimya devi Tatneft, ABD'li yatırım fonu Templeton Asset Management, Hollanda enerji şirketi Vitol, Vodafone, Çinli Xiaomi, Rus Yandex'in de olduğu 3.5 trilyon dolarlık aktif büyüklüğe sahip küresel devlerle görüştü. Basına kapalı zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik durum ve gidişat ile ilgili sunum yaptı. Konuştuğum kaynaklarım, zirvede katılımcıların Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılması gereken maddeleri sıraladığını belirtiyor. Toplantıdan sonraki sonuç bildirgesinin de herkesin katılımıyla yazıldığını… Zira toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da toplantıda gündeme gelen her bir öneri ve değerlendirmenin, Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirmek ve daha cazip hale getirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Peki bildiride ne var?

Yapısal reformların hızlandırılması, yargıda ihtisaslaşma, yatırım teşvik sisteminin güçlendirilmesi, KOBİ'lerin uzun vadeli finansmana erişiminin sağlanması, yeşil ve dijital dönüşüm için işgücü havuzu oluşturulması gibi maddeler...

Gelelim katılımcılara…

Katılımcılar arasında en çok dikkatimi çeken dev fonlar oldu.

Örneğin, Templeton Asset Management. ABD'li fon 1.6 trilyon doların üzerinde varlığı yönetiyor. Türkiye'deki yatırımları Netlog Lojistik, Fibabank ve Hepsiburada. com. Ama geçmişte de birçok yatırımı oldu. Hatırlayın, uzun yıllar fonu yöneten Mark Mobius döneminde Türkiye'deki varlık yatırımları epey artmıştı. Bir diğeri 550 milyar doları yöneten Katar Yatırım Otoritesi. Türkiye'de İstinye Park, Avrasya Tüneli, Borsa İstanbul, Doğuş Restaurant Grubu ve Banvit gibi yatırımları var. Ve ABD'li fon Princeville Capital. Onlar da Trendyol'u 'decacorn' yapan yatırımcılardan… Türkiye'de BYD'den sonra yatırıma en yakın olan Çinli otomotiv firması Chery'nin Başkanı Zhang Guibing de zirvenin katılımcıları arasındaydı. Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Chery Başkanı Zhang Guibing ile ayrı bir görüşme de yaptı. Bana kalırsa, bu yatırımcıların her birini 2025'te sermaye girişiyle ve yatırımlarla görebiliriz. Başkan Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye Yüzyılı'nı yatırım yüzyılına çevirmek elimizde...







KİMLER KATILDI?

Zirveye Suudi Arabistan'ın enerji şirketi ACWA Power Başkan Yardımcısı Raad Al-Saady, Brezilyalı gıda şirketi BRF'nin Yönetim Kurulu Başkanı Marcos Antonio M. Dos Santos, Çinli otomotiv devi Chery'nin Başkanı Zhang Guibing, Danimarkalı lojistik şirketi DFDS'nin CEO'su Torben Carlsen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finans şirketi Emirates NBD'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim ile enerji şirketi MASDAR'ın CEO'su Mohamed Jameel Al Ramahi, Japon Mitsubishi Corporation'in Genel Müdürü Yasunori Sakamoto, Alman enerji ekipmanları şirketi Nordex'in CEO'su Jose Luis Blanco, ABD'li yatırım fonu Princeville Capital'in Kurucu Ortağı Emmanuel DeSousa, Katar Yatırım Fonu CEO'su Mansoor Al-Mahmoud, Çin enerji şirketi Shanghai Electric Power'ın CEO'su Huang Chen, Socar'ın Başkanı Rovshan Najaf, Rusya'nın petrokimya devi Tatneft'in CEO'su Nail Ulfatovich Maganov, ABD'li yatırım fonu Templeton'un CEO'su Manraj Sekhon, Hollanda enerji şirketi Vitol'in İcra Kurulu Üyesi Clive Robert Christison, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Timuray, Çinli Xiaomi'nin Başkan Yardımcısı Alain Lam, Rus Yandex'in CEO'su Daniil Shuleyko katıldı.