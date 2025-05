Enerjide merkez ülke Türkiye

Yaptığı yatırımlarla enerjide merkez ülke konumuna yükselen Türkiye, bölgesel güç olma yolunda hızla ilerliyor. Yerli ve yabancı akınına uğrayan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nden güçlü işbirlikleri öne çıktı. Enerji Bakanı Bayraktar, “Enerjide tam bağımsızlık hedefine kararlılıkla ilerliyoruz” dedi

Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde (İNRES 2025) enerjide yeni işbirlikleri masaya yatırıldı. Zirvenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerjide tam bağımsızlık hedefine kararlılıkla ilerliyoruz. Yenilenebilir enerji potansiyelini en üst düzeyde kullanmayı ve oyun değiştirici hamleleri sahada uygulamaya koyuyoruz" dedi. Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının geliştirilmesinin, sürdürülebilir kalkınmanın ve ekonomik büyümenin en önemli itici gücü olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Son 23 yılda ortaya koyduğunuz güçlü irade ve vizyon ile her alanda başlattığınız atılım hamleleri, ülkemizin adeta kaderini değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor. 2017'de hayata geçirdiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikası ile başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, yer altı zenginliklerimizi ekonomimize kazandırmak adına çok önemli projeleri hayata geçirmeye başladık" açıklamasında bulundu.

SAKARYA'DA BİRİNCİ FAZ TAMAM

Petrol ve doğalgazı Türkiye'nin kendi milli imkân ve kabiliyetleri, gemileri, ekipmanları, yetişmiş insan kaynağıyla arayıp varsa bulup üretmek için yola çıktığını belirten Bakan Bayraktar, "Sektörümüz için kısa sayılabilecek bir süre içinde, bu konuda netice almaya başladık. 2020'de Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Bu aynı zamanda 2020 yılında dünyada offshore da yapılan en büyük gaz keşfi oldu. Doğalgazı rekor bir zamanda, üç yıldan kısa bir sürede denizin altından 170 kilometre mesafedeki karaya Filyos'a getirdik. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazını, zatı alinizin katıldığı bir törenle Nisan 2023'te devreye aldık. Bugün, Sakarya Gaz Sahası'nda projenin 1'inci fazını tamamlamış durumdayız. Üretimimizi hızlı bir şekilde artırmak, 2026 yılında projenin 2'nci fazı ile üretimi iki katına, inşallah 2028 yılında 3'ncü faz ile de mevcut üretimi 4 katına çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

YENİ GABARLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Milli Enerji ve Maden Politikası hedefi doğrultusunda gidilmedik, aranmadık hiçbir yer kalmamasını hedeflediklerini hatırlatan Bakan Bayraktar, "Bu strateji doğrultusunda bir dönem adı terörle anılan Gabar'da 2021 yılında Türkiye'nin en büyük petrol keşfine imza attık. Bugün Gabar, ülkemizin petrolde adeta üretim ve istihdam üssü haline geldi. Özellikle bölgedeki gençlerimize yepyeni bir iş imkânı getiren Gabar petrolü ile Şırnak, artık göç veren değil göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'da çok daha büyük bir anlam buluyor. Üretimimizi her geçen gün artırıyor, yeni Gabarlar yeni keşifler için de 7/24 esaslı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca sadece Mavi Vatan'da, kara alanlarımızda değil farklı coğrafyalarda, farklı kıtalarda da iş birlikleri geliştiriyoruz. Azerbaycan'da, Irak'ta, Rusya'da mevcut ortak olduğumuz projelerin yanında yeni projelerle yeni ortaklıklara hazırlanıyoruz. Libya'da, Irak'ta, Pakistan'da, Hazar bölgesinde aktif bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Her zaman ifade ettiğiniz gibi Türkiye olarak kazan- kazan anlayışı ile hem ülkemize hem de iş birliği içinde olduğumuz ortaklarımıza ve o ülkelerin ekonomilerine katkı yapmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

OYUN DEĞİŞTİREN HAMLELER

Güneş ve rüzgârda dünyada 11. sırada olan Türkiye'yi 2035'te 120 bin megavat kapasitesine ulaştırmayı, deniz üstü offshore rüzgarı hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Petrol ve gaz üretimi ile başta Diyarbakır ve Trakya olmak üzere oyun değiştirici hamleleri hızlı bir şekilde sahada uygulamaya başlıyoruz. Nükleer enerji santrallerini devreye almış, güçlü iletim ve dağıtım altyapısına, komşularıyla yüksek enterkonneksiyon kapasitesine sahip İstanbul Finans Merkezi'nde elektrik, doğalgaz ve emtia ticaretinin yapıldığı ticaret borsası ile enerjide merkez ülke olan bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.





BAŞKAN ERDOĞAN'A HİTİT MADEN RUHSATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a zirveye katılımlarından dolayı Hitit döneminden kalma ilk maden ruhsatını takdim etti.

İNRES MARKA OLACAK

BAKAN Bayraktar, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi INRES'in Türkiye'nin enerji alanında işbirliklerini geliştirmesi açısından önemli bir platform haline geleceğine ve marka olacağına inandıklarını da söyledi.



NİJER'DE ALTIN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Türkiye'nin maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için "Önce İnsan, Sonra Çevre ve Sonra Katma Değerli Madencilik" vizyonuyla hareket ettiklerini anlatan Bakan Bayraktar, "Özellikle bor madeni gibi çok güçlü olduğumuz alanlarda katma değerli üretime yoğunlaşıyoruz. Ciddi bir ithalatımız olan altında üretimimizi artırmaya odaklanıyoruz. Petrol ve doğalgazda olduğu gibi sadece ülkemizde değil yurtdışında da maden üretimini hedefliyoruz. Nijer'de ruhsat sahibi olduğumuz altın sahalarından ilk üretimimizi inşallah bir yıl içinde gerçekleştireceğiz. Nadir Toprak Elementleri alanında ülkemizi önemli bir tedarikçi konumuna getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

ZİRVEYE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

İSTANBUL Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin Platin Sponsorları, Borsa İstanbul, Halkbank, Socar, Turkish Airlines, Türk Altın, Türk Telekom, Türkiye Sigorta, Vakıfbank, Ziraat Bankası oldu. Altın Sponsorlar arasında Astor Enerji, Best Enerji, Cengiz Holding, Demirören, GO Enerji, Kalyon İnşaat, SLB One Subsea, Subseaa 7, TÜMAD, Tüprag yer aldı. Zirvenin Gümüş Sponsorları ise Çimtaş, Çelikler Holding, Ege Gaz, GOE Global Offshore Engineering, IC İçtaş Enerji, Kömür İşletmeleri A.Ş., Limak, Papara ve Petrotek Global oldu.