Türk Hava Yolları... TK 88... Saat 01.30... İstanbul'dan Çin'in başkentine uçuyoruz.

Boeing 777 ER... Yolcu kapasitesi 372... Ve uçak dolu.

Türk yolcu az... Hem de çok az.

Çinli yolcu da fazla değil.







Yolcular... Amerika'dan... Avrupa'dan... Ortadoğu coğrafyasından... Rusya'dan... Dünyanın her yerinden.

THY... İstanbul'dan Pekin'e... Haftada 10 uçuş.

Şanghay'a... Her gün uçuş var.

Guangzhou... Oraya da her gün.

Uçaklar yeni... Uçuş konforlu... Yemekler mükemmel... Yolcu memnuniyeti tam puan.

THY... Her türlü övgüye layık... Gurur duyuyoruz.

***

PEKİN, ERDOĞAN'I BEKLİYOR



Bugünlerde... Çin'de en çok konuşulan konuların başında, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak askeri tören... Geçit resmi geliyor.

3 Eylül... Japon istilasının sona ermesinin yıldönümü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek... Resmen açıklandı.

Hatta... Putin uzun kalacak... 4 gün.

ABD Başkanı Donald Trump da gelecek mi? Çin medyasının sıcak konusu.

Trump da gelirse İlk kez, Çin... Rusya... ABD liderler zirvesi gerçekleşecek.

Ve... Günün sorusu:

"Fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olacak mı?"

Yazımızın başlığını bir kez daha tekrarlayalım... Vurgulayalım:

"Başkent Pekin, Erdoğan'ı bekliyor."

***

İKİ FOTOĞRAF



Erdoğan... Başbakanlık yaptığı dönemde... Çin'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı olarak da.







Pekin'deki temasları... Urumçi'de Büyük Pazar gezisi... Esnafın arasına girişi... Çin medyasında hala haber oluyor.

Erdoğan... Kucağında bir çocuk.

Ve... Çocuktan Erdoğan'ın yanağına, sıcak bir öpücük.

***

ÖNEMLİ KONUŞMA



Aradan 10 yıl geçmesine rağmen Çinliler, 3 Eylül 2015'te yapılan görkemli töreni unutmuyorlar.

Zafer Günü'nün... 70. yıl kutlamalarını.







Şimdi... 80. yıl... Geçit resmi töreninde, Çin'in geleneksel silahlarının yanısıra en modern silah ve teçhizatlar da yer alacak.

Japon savaşına katılmış ve hayatta olan gaziler... Törende olacaklar.

Çin Devlet Başkanı, önemli bir konuşma yapacak.

Aynı akşamın programı... Kültür gecesi.

***

İHRACAT... ÖNEMLİ KONU



Kamuoyu yoklaması... Trump'ın Çin ziyaretine olumlu bakanların yüzdesi giderek artıyor.

ABD'nin Çin'e uyguladığı ambargo... Chip, uçak motoru... Yüksek teknoloji ürünleri... Nadir toprak elementlerinin ihracı... "Konuşulacak konu çok."

Bir ayrıntı... 2025... Ocak-Haziran döneminde Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatta büyük gerileme var... Yüzde 28.8.

Çin'den ABD'ye ihracat düşünce... Hindistan, Vietnam ve Endonezya'nın ABD'ye ihracatı yükseliyor.

***

ÖNEMLİ SORUN



Merak ettiğimiz diğer konu... "Çin'den Türkiye'ye gelen turist... Sayı nedir? Artıyor mu? Azalıyor mu?"

Türk Hava Yolları... Yine önemli gösterge... Çin'den İstanbul'a uçan THY uçaklarında da Çinli yolcu fazla değil.

Uçaklarımız dolu... Fakat... Yolcuların çoğu, başka ülke vatandaşı.







Araştırdık... Turizmciler ile konuştuk... Dorak Turizm... Bu coğrafyadaki en önemli firmalarımızdan.

Dorak Turizm... Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü dedi ki:

2019... Çin'den İstanbul'a 300 bin turist getirdik.

2024... Sayı çok düştü... 120 bin.

2025... İlk 6 ay... Sadece 50 bin.

Çinli turiste, Türkiye pahalı gelmeye başladı... Oteller... Lokantalar... Eskisine göre fiyatlarımız oldukça yüksek.

***

TÜRK TURİST... ÇOK AZ



Merak ettik... Türk Hava Yolları'nın, Pekin Capital Havalimanı'na gelen uçaklarında Türk yolcu neden az?

Sadece Pekin değil...

Şanghay-Pudong Havalimanı'na... Guangzhou Havalimanı'na gelen THY uçakları da dolu... Ama, Türk yolcu, yok denecek kadar az.

İşte nedenleri:

1. Çin vizesi almak zor.

2. Turlar için vize veriliyor... Ama sınırlı.

3. Fuarlara gelenler... İş insanları... Vize alabiliyorlar ama... Sayıları fazla değil ki.

Özetle... Çin'e turist yağıyor... Dünyanın her yerinden.

Türkiye'den gelen turist... Pek göremedik.

***

OTELLER... AVM'LER



Jianguo Hotel... Pekin'in ünlü alışveriş merkezi Silk Market'e yürüme mesafesinde... 100 metre var yok.

Otel dolu.

Konaklama... Oda, kahvaltı... Bizim paramızla, 3 bin 780 lira.







Hilton... Pekin'in merkezinde... Burada kalıyorum... 5 bin 371 lira.

Sheraton Hotel... 6 bin 128 lira.

Otel çok... Makas, 100-150 dolar arasında.







Amerika'dan... Avrupa'dan gelen turistler için... Ucuz.

Pearl Market... Elektronik... Kadın, erkek giyim... İnci... Saat... Ayakkabı... Çanta... Ne ararsanız var.

Bütün katlar turist dolu.

Acaba, bir Türk ile karşılaşır mıyız? Maalesef.

***

ÇİN MUTFAĞI



Yiyeceğimden değil... Sadece merak... Çinlilerin sevdiği bir yemek olsa gerek... Pekin Capital Havaalanı... Yemeğin fotoğrafı ve fiyatı, herkesin göreceği yerde asılı.







Çok kişi, aynı yemeği yiyor.

28 yuan... Türk lirasına çevirdim... 156 lira.

Yemeğin yanında bir de gazlı içecek var... Fiyata dahil.

***

STRATEJİK ORTAK



Türkiye-Çin ilişkileri... 2010 yılından itibaren, Stratejik İşbirliği düzeyinde. İki ülke arasında ekonomik ilişkiler... Sorun yok... Giderek güçleniyor.

Çin... Almanya ve Rusya ile birlikte, Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından.

Erdoğan... 2012'de Başbakan olarak... Sonra da 2015... 2016... Ve 2017'de Cumhurbaşkanı olarak Çin'deydi.

Xi Jinping... 2012'de Çin Devlet Başkan Yardımcısı...Ve 2015'te de Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye'deydi.

Yakın geçmişte... Karşılıklı... Türkiye'de "Çin yılı", Çin'de de "Türkiye yılı" ilan edildi.

Defalarca geldik... Değişimi gözlemledik.

Yarın... Çin günlüğüne devam.