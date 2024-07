Dünyayı, "süper güç" olarak tanınan büyük devletlerin başındaki liderlerin değil, silah baronlarının yönettiği, Trump'a yönelik suikast girişimiyle bir kez daha ortaya çıktı.

Evet, bana göre bu cinayet girişiminin "esas oğlanının" eşkali ortada. Ama yakalanması her zamanki gibi imkansız...







Peki hedefe neden Trump'ı koydular? Çünkü "Göreve gelirsem Rusya - Ukrayna savaşını bir haftada bitiririm. Zaten ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı" demişti. Gazze konusunda da ateşkes ve uzlaşmadan yanaydı. Bu nedenle muhtemel Üçüncü Dünya Savaşı'nda stoklarını eritip, ceplerini doldurmak için ellerini ovuşturarak bekleyenlerin tekerine çomak sokuyordu. Türkiye ve özellikle Ortadoğu'yu istikrara kavuşturmak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkilerinin olması da onu topun ağzına koyan etkenlerden biriydi.

Bu olaydan çıkarılacak çok önemli ve kritik bir ders var. Dünyada barış için mücadele eden liderler bugün herkesten iyi korunmalı. Allah korusun...

Diğer yandan suikastın tetikçisi 20 yaşındaki gencin, ANTİFA adı verilen sözde faşizm karşıtı silahlı bir örgüte üye olduğu ortaya çıktı. Peki bu örgüt, her kötülüğün kavşağında dikilen George Soros'un maddi desteğiyle nerede silah eğitimi aldı? PKK kamplarında...

Şiddetin bumerang etkisini hep söyler dururum. Kargayı besleyen her daim gözünü feda etmeye hazır olmalıdır. Zira duvara astığınız tüfek eninde sonunda patlayacaktır...



VİZYONERLİK BUDUR

Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da yer alan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yönetim Kontrol Binası (SCADA), uluslararası mimarlık projelerinin yarıştığı 17'nci Dünya Mimarlık Festivali'nde (WAF) kısa listeye kaldı. Bina, peyzaj, konut, ulaşım ve restorasyon alanında; enerji, ulaşım, bilim gibi 33 kategoride projelerin ödüllendirileceği WAF'da, Kalyon Karapınar GES SCADA üretim enerjisi ve lojistik kategorisinde dünyanın farklı ülkelerinden ilham verici 10 mimari konsept arasında yer aldı.







Karapınar'daki tesis zaten doğaya ve insan yaşamına kazandırdıklarıyla memleketin yüz akıydı. Şimdi de yönetim merkezinin enfes mimarisi ile dünyanın en iyi binası seçilmek üzere.

Bina "vaha" konsepti üzerine inşa edilmiş. Gerçekten de Anadolu bozkırında bir vaha gibi duruyor. Yenilenebilir enerji de zaten insanoğlunun giderek kuraklaşan yolculuğunda en önemli vaha değil mi?

Tebrikler Kalyon. Ben vizyonerlik diye işte buna derim.



İşte haçlı zihniyeti

Bu görüntü önceki akşam İspanya ile İngiltere arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası Finali sırasında Alman yayıncı kuruluş tarafından sıklıkla ekrana getirildi. İngiliz taraftarın arasında bulunan iki kişi, Haçlı seferleri sırasında türeyen, sapkınlıkları ve vahşilikleriyle ünlü, uzantıları bugün hâlâ İslam düşmanlığı yapan Tapınak Şövalyeleri gibi giyinmişlerdi.







Görüntü önüme gelir gelmez acı acı gülümsedim. "İşte Haçlı zihniyeti" dedim, kendi kendime... Türklüğün simgesi Bozkurt işareti yaptı diye Merih Demiral'a iki maç ceza vererek, takımın dengesini ve motivasyonunu alt üst edip yarı final kapısından dönmesine yol açan UEFA, o rezil Tapınak Şövalyeleri karşısında sus pus olmuştu.

"Çifte standart" lafı pek masum kalacak. "Türk ve İslam düşmanlığı" nitelemesi demode kalacak. Buna uyacak tek kelime "Ahlaksızlık" olmalı. Gazze'de çocuklar ölürken, kutup ayılarının yaşam alanlarının azalmasının peşine düşenlerden ahlak beklemek ne kadar doğruysa artık...



Ne demiş?

"Evimdeki bayrağı elime aldığımda sanki elimde silah varmış gibi hissedip korkmadan darbecilerin üzerine yürüdüm." (15 Temmuz gazisinin sözleri)



Gaf kürsüsü

ABD Başkanı Biden, NATO zirvesinde Zelenski'yi kürsüye davet ederken yine çam devirdi: "Ve Başkan Putin..."



Zap'tiye

Herkes Üçüncü Dünya Savaşı'nı beklerken, Amerikan İç Savaşı daha hızlı davranacağa benziyor.