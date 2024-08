Geçen hafta "Türkiye'deki olumlu gelişmeleri en iyi gurbetçiler gözlemliyor" diye yazmıştım ya, yurt dışında yaşayan doktor okurum İbrahim Gülen de bu fikrime destek vermiş:

"Selamlar Yüksel bey, ben Almanya'da doğup büyüyen üçüncü nesil bir gurbetçiyim. Yazılarınızı senelerdir büyük bir zevkle okuyorum. Şu an Türkiye'de tatilimi geçiriyorum ve uzun zamandır size yazma isteğim aklıma geldi. Öncelikle bu güzel vatanın sorunlarına parmak bastığınız için Allah sizden razı olsun.

Ben Almanya'da uzman doktor olarak büyük bir hastanede çalışıyorum. Çok ülke gezdim, çok insanla görüştüm. Bazen uzaktan bakınca Türkiye'nin büyük sorunları daha iyi analiz edilebiliyor. İzin verirseniz aklıma gelen birkaç maddeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşadığım Almanya ile kıyaslanınca Türkiye'nin ana sorunları şunlar:

1- Türkiye'de vatanını sevmeyen insan sayısı çok fazla. Yurt dışında her fırsatta ülkesini kötülemek için fırsat kolluyorlar.

2- Vergi veren insan yok gibi. Herkes kafasına göre iş tutuyor. Almanya'da Finanzamt (Vergi Dairesi) kimsenin gözünün yaşına bakmaz, son kuruşuna kadar alır.

3- Türkiye haddinden fazla özgür ülke. Cumhurbaşkanı'ndan şehit yakınına kadar herkese küfür etmek serbest gibi. Kimse kurallara uymuyor. Polisler çok pasif.

Almanya'daki insanlar kurallara Allah korkusundan değil, gelebilecek ağır cezalardan korktukları için uyuyorlar.

4- Türkiye'de çok fazla üniversite var. Avrupa'da birinci.

Böylelikle diplomalı işsizler kitlesi oluşuyor. Halbuki meslek okulları daha çok açılmalı. Almanya'da meslek yapan kişiler çok rahat iş bulabiliyor.

5- Muhalefet eksikliği bu ülkenin başlıca derdi. Dünyanın başka yerinde böyle muhalefet yok. Almanlar da çok tartışır ama mesele ülke olunca el ele verirler. Bu bizde maalesef yok.

Şimdilik bu kadar. Size sevgi ve selamlar gönderiyorum."



Sigara yasaklansın!

Orman yangınlarının önlenmesi adına kendimce 7 maddelik bir tedbir paketi açıklamıştım. Okurumuz Bayram Gökmen ise çok daha radikal bir önlem önermiş:

"Orman yangınlarına çözüm önerileriniz takdire şayan. Yaz mevsimi, yangın mevsimi. Ancak anız yakanı bulmak zor. Yoldan geçen biri izmarit fırlatabilir, göremezsin, otomobilin camından başka biri yine izmarit fırlatabilir, göremezsin. En büyük düşman izmarit. Sigara satışı yasak olmalı."



Boğulanı kurtarmak yasak!

Köşemize can suyu veren okurlarımızdan Muharrem Akduman bu kez de boğulma olaylarına el atmış: "Yüksel'ciğim, son günlerde bir haber dolaşıyor 'Çin'de boğulan birini kurtarmak yasak' diye. Doğruluk payı var ama tam da öyle değil. 8 kez gittim, görüşürüm oradaki vatandaşlarla. Bir kere, iyi yüzme bilen az, ikincisi kurtardıktan sonraki işlemlere ödenecek paralar yani hastane ve ilaç masrafları, kurtaran kişiden tahsil ediliyor. Kim girer bu topa? Sevgiler..."



İBB'den otobüsçülere mobbing iddiası

Artık biliyorsunuz, burası sadece bir gazete köşesi değil, sesini duyurmak isteyenler için de bir kürsü. Bu kez söz sırası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir türlü alacaklarını tahsil edemeyen halk otobüslerinde. Okurumuz Celal Aktürk mağdurlar adına köşemizi tercih etmiş: "Yüksel bey sizden ricam, köşenizde İBB'den halk otobüsü camiası olarak yıllardır içerdeki hak edişlerimizi alamayan bizlerin sesi olmanız. İki kez Saraçhane'de eylem yapıldı. Esnafa bu konuda mobbing uygulanıyor, hakkımız olan paramızı alamıyoruz. Lütfen sesimizi köşenizden duyurun. Şimdiden teşekkürler..."

İşte duyurduk. Elçiye zeval olmaz.



Gaf kürsüsü

Atv'deki Milyoner'den bir diyalog: Kenan İmirzalıoğlu: Hoş geldiniz Serkan Bey. Yarışmacı: Hoş bulduk Kemal... Kenan Bey... İmirzalıoğlu: O zaman baştan alalım. Hoş geldiniz Serkan Bey.



Zap'tiye

Bu karnıyarığı yapan kadının kocası ayak fetişisti olmalı..









Ne demiş?

"N.D. ile dans son şanstır." (Evliliği hüsranla sonuçlanan Nihat Doğan'dan bir vecize daha)