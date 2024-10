Aslında bu yazıyı günler öncesinden yazacaktım ama memleketin gündemi öyle hızlı değişiyor ki ancak şimdi fırsat bulabildim.

Türk Sanat Müziği solisti Umut Akyürek ve kendisi gibi ses sanatçısı eşi Oktay Ertuğrul, 19 yaşındaki kızlarının uyuşturucu batağına saplandığını gözyaşları içinde anlatıp yardım çağrısında bulundular. Üzüldüm demek yetersiz kalır, resmen parçalandım.

Aileyi yıllardır tanıyorum. Umut Akyürek de değerli eşi Oktay Ertuğrul da bilinçli, kültürlü, inançlı, milli değerlere sahip çıkan kişiler. Evlatlarını da bu şuurla yetiştirmeye çalıştıklarından zerre kuşkum yok. Peki yavruları neden ellerinin arasından kayıp gitmesin diye haykırıyorlar?

Üzüntü ve endişenin bir nedeni de gençliğe erişmek üzere olan bir kız babası olmam. Bu tür olaylarla karşılaştığında insan empati yapıyor ister istemez. "Ya benim kızım da..." diye başlayan zihin delici sorularla, karabasanlarla baş başa kalıyor.

Eskiden bu koruma ve esirgeme işi nispeten kolaydı. Çocuğu alkol ve sigara içilen ortamlardan uzak tutmak, iyi arkadaşlar edinmesini sağlamak yeterliydi. Ama şimdi öyle mi? Her şey elindeki telefonun, masasındaki bilgisayarın içinde. Sokağın her türlü atığı bir kanalizasyon gibi odasının ortasından akıyor ve siz bundan haberdar olamıyorsunuz. Dijital ortamdaki ebeveyn kilitlerini atlatmak için 6 yaşındaki çocuğun zekası yetiyor. Kapatılan zararlı sitenin yerine ise anında 5 tanesi birden açılıyor.

Yine de pes etmemek lazım. Özellikle de teknolojinin, bilişimdeki yeni gelişmelerin gerisinde kalmamak gerekiyor.

Önerim şu: Ebeveynleri bu konuda yetiştirmek, bilinçli ve duyarlı anne babalar haline getirmek için her mahallede kurulacak "İleri Yaş Bilişim ve Dijital Okur Yazarlık Kursları"na ihtiyaç var.

Aksi halde birkaç nesli birden kaybedeceğiz.



Savunma sanayiine destek yağıyor

Kredi kartlarından savunma sanayii için 750 lira kesilmesine yönelik tartışmalar sürerken bu sütunlardan bir çağrı yapmıştım. Demiştim ki: "Önerimdir: Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na her gerçek Türk vatandaşı imkanı kadar bağışta bulunsun. Öyle bir para toplayalım ki, bazıları utansın, bebeğinin üzerindeki battaniyeyi alıp taşıdığı top mermisinin üzerine örten Emine Bacı ve şehit bebesinin de ruhu şâd olsun..." Ardından TUSAŞ'a yapılan hain saldırı geldi. Aynı günlerde yerli silah teknolojilerinin tanıtıldığı fuar ziyaretçi akınına uğradı. Bu üç olay birleşince Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na bağış yağdı. Maddi bağışların banka gönderilerine iliştirilen notların manevi karşılığı ise bunların kat be kat üstündeydi. "Devletime helâl olsun" deyip 100 bin lira gönderen de, 100 lira bağışlayıp "Gücüm buna yetiyor" diyen de vatan paydasında buluştu. "Bir mermi de benden olsun", "Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz" diye yazanlar sayesinde savunma sanayimiz büyük bir güç, ivme ve motivasyon kazandı.

Elleriniz kırılsın!

Yine bir gazeteci saldırıya uğradı. Galatasaray - Beşiktaş maçından sonra A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın burnu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın korumalığını da yapan şoförü tarafından yumruklanarak kırıldı.

Durumdan vazife mi çıkardı, yoksa talimatla mı hareket etti henüz bilinmiyor ama bu çağda başarısızlığın hıncını hâlâ genç bir gazeteciden çıkarmaya çalışanlar olduğunu görmek insanı kahrediyor.



Ne demiş?

Rize'deki yaylada kış uykusuna yatmayan ayıya Karadenizli vatandaş şöyle seslendi: "Bak kar yağdı artık, ne dolaşıyorsun ortada, git yat aşağı..."



Zap'tiye

İsrail, 1 milyon sivilin açlıktan ölmesinin beklendiği Gazze'de Birleşmiş Milletler okulunu üçüncü kez vurdu ama BM'den yine çıt çıkmadı. Birleşmiş değil, Kirlenmiş Milletler...



Gaf'let kürsüsü

Netflix, arşivindeki Filistin konulu 30 filmi kaldırarak büyük tepki topladı.