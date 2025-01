Yarın sadece ABD açısından değil, tüm dünya için önemli bir gün. Donald Trump onca engellemenin, kumpasın, hakkında açılan davaların hatta suikastların üzerinden atlayıp ikinci kez ülke yönetiminin başına geçiyor.

Peki Trump'ı ne kadar tanıyoruz? Ben onu ne kadar az tanıdığımı Tarih TV'de geçen pazartesi yayınlanan Dünyayı Değiştiren Aileler belgeselini izledikten sonra idrak edebildim.

İşte Donald Trump adına not aldığım ve sizin de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm belgesel notları:

Meksika sınırına duvar örecek kadar göçmenlerden nefret eden Donald Trump'ın ataları da aslında Alman göçmeni. Büyükbabası Frederick Trump (1869 - 1918) Almanya'nın bir köyünde büyüdü ve 16 yaşında ABD'ye geldi. Berberlik eğitimi vardı. (Trump'ın saç özeni genetik olmalı) Altına hücum döneminde pek çok işletme kurarak para kazandı ve Almanya'ya geri döndü. Elisabeth Christ ile 1902'de evlendi. Çift, New York'a geri döndüğünde Elisabeth, Donald Trump'ın babası Fred'e hamileydi.

Kötü gün parası olarak ayırdıkları birikimle emlak işine başladılar. Ancak Frederick 1918'de gripten ölünce oğlu Fred annesiyle ortaklık yaparak bir inşaat şirketi kurdu. Henüz 15 yaşındaydı. Reklam ve tanıtıma büyük önem verdi. Bu haliyle oğlu Donald'a önemli bir rol model oluşturuyordu. 5 kardeştiler. Mary Anne, Fred Jr., Elizabeth, Donald ve Robert. Baba, oğullarına rekabette birer "katil" olmalarını öğütledi ve öyle de oldu. Ayrıca oldukça sert bir öğretmendi ve yaz aylarında tüm oğullarını inşaatlarında çalıştırırdı.

1946'da New York'ta doğan Donald, işletme okuluna transfer olmadan önce New York Askeri Akademisi'ne gitti. (Her ABD Başkanı biraz askerdir)

Donald'ın tek ideali kendi markasını yüceltmekti. Hayatı, ailesi hatta başkanlığı bile bu işin bir parçasıydı. En önemli ürünü ise kendisiydi.

Atlantik City'de üç kumarhane açtı. Bir sürü inşaat yaptı, hatta bankalar satın aldı. Film ve televizyon piyasasına da uzak değildi. Öyle ki, ünlüler kaldırımında bir yıldızı bile var. NBC'deki Çırak (Aprantice) programı ise 14 sezon devam ederek bu alandaki zirvesi oldu.

Başkanlığa gelişi de gidişi de tartışmalıydı. Belgeseldeki bir yorumcu "Bir şeyleri yıkıp parçalamak onun için kas hafızası gibi bir şey. En rahat ettiği yerler kaos ve çatışma ortamları" diyordu. Çocukları ile birlikte en ağır krizlerin bile altından kalkmasının nedeni bu olsa gerek. Ayrıca bundan sonra dünyayı nelerin beklediği konusunda da yorumcunun bu sözleri ipucu olarak değerlendirilebilir.



Kız babası olmak

9 yaşındaki kızımı arkadaşının doğum günü partisine giderken biraz neşesiz gördüm.

- Hayrola niye durgunsun?

- Ben onun doğum gününe gitmek istemiyorum.

- Neden?

- Çünkü o bana aşıkmış.

- Bu işler için biraz erken değil mi?

- Aşkın yaşı olmaz baba, evlenmenin yaşı olur. Mesela ben sana aşığım ama evlenmek istemiyorum.

Allah benim gibi yeni çağın kız babalarının yardımcısı olsun.



Gaf'let kürsüsü

Avustralya'da sosyal medya fenomeni kadın, internet üzerinden bağış toplayabilmek için 2 yaşındaki bebeğini zehirleyip, hasta etti.

Zap'tiye

Adam, açtığı dönercinin ismini Şansım Döner koymuş ama belli ki dönmemiş...

Ne demiş?

"Tuvalete çıkınca çok mutlu oluyorum. Çünkü çok zor. Sindirim sistemimde o final yok. Haftada bir kere falan yaşayabildiğim bir haz o." (Fenomen Danla Bilic'in sözleri. Bir tek "tuvalet emisyonlarını" açıklamamışlardı)