Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, mübarek Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, ailemiz ve misafirlerimizle paylaşacağımız nefis lezzetlere devam ediyoruz.

Yaşadığımız bu kozmopolit hayat, aile fertlerini birbirinden ister istemez uzaklaştırırken, özlemle beklenen bayram sofraları bitmeyen sohbetler ve kahkahalar ile tüm aileyi birleştiriyor. Bu sebeple benim için bayram sofralarının yeri apayrı.

Her bayram olmazsa olmaz lezzetlerden birisi olan düğün çorbasını bugün sizler için pişirdim, umarım deneyip beğenirsiniz. Diğer yandan Bolu'ya ait olan Abant kebabına benzer şahane sebzeli bir kebabı, arkasından da nefis bir trileçeyi beğeninize sunuyorum.







SEBZELİ ET

MALZEMELER

200 gr. kuşbaşı et

5-6 adet mantar

1 kase kaşar

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet biber

1 kaşık tereyağı

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI: Etleri, suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Üzerini geçecek kadar sıcak su ve soğanı ilave ederek pişirmeye devam ediyoruz. Pişmesine yakın tuzunu ilave ediyoruz. Suyunu çektikten sonra tereyağı ve mantarı ilave ediyoruz. Ardından sivri biber, domates ve baharatlarını ekleyip pişiriyoruz.

Etler pişerken, patlıcanların kabuklarını soymadan boylamasına ikiye kesiyoruz. Bir tencereye sıvı yağ koyup patlıcanları yumuşayana kadar önlü arkalı kızartıyoruz. Patlıcanları, fazla yağını kağıt havluyla alıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Patlıcanların ortalarını bir çatal yardımıyla eziyoruz. Hazırladığınız etli malzemeyi içlerine paylaştırıyoruz. Salça ve bir miktar sıcak suyu karıştırarak fırın tepsisine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişiriyoruz. Pişmeye yakın, üzerine rendelenmiş kaşar peynirleri serpiştirip tekrar fırına veriyoruz. Peynir eriyince servis ediyoruz.







TRİLEÇE

MALZEMELER

KEK İÇİN:

5 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1.5 su bardağı un

2 paket şekerli vanilin

1 silme çay kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı süt

2 paket krema

1 su bardağı süt tozu

KARAMEL İÇİN:

5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema

1/2 su bardağı süt

YAPILIŞI: Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırıyoruz. Yumurta aklarını bir çimdik tuz ilavesiyle kar gibi olana kadar çırpıyoruz. Şekeri ekleyip beş dakika daha çırpıyoruz. Sarıları ayrı bir kapta çırpıyoruz, aklara yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı yavaş yavaş ekleyerek bir spatula ile karıştırıyoruz. Fırın kabını yağlıyoruz. Keki döküp 160 derecelik fırına veriyoruz.

Şerbeti için; süt ve süt tozunu, derin bir kapta köpürene kadar çırpıyoruz. Şerbeti soğuk olarak kekin üzerine gezdiriyoruz.

Karamel için; tereyağı ve şekeri geniş bir tavaya alıp kısık ateşte eritiyoruz. Karıştırmadan şeker eriyip kahverengi bir sıvı haline gelene kadar bekliyoruz. Kremayı ve sütü ekleyip karameli çırpıyoruz. Karıştırarak koyu karamel kıvamı alana kadar pişiriyoruz. Karameli şerbetini çeken kekin üzerine gezdiriyoruz. Buzdolabında dinlendirip servis yapıyoruz.







TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI

MALZEMELER

350-400 gr. tavuk eti

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek çorbayı kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.